陸學者警告 陸美台海較量恐升級

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中國時報
林勁傑／綜合報導

近日美國空軍2架B-52戰略轟炸機飛近廣東近海，且恰巧就在大陸解放軍繼4月中旬起的閱兵、軍演、「繞島巡航」外加「打擊台獨宣傳」後，時機點耐人尋味。對於此次B-52罕見飛臨大陸近海，大陸戰略安全專家警告，這是陸美在台灣問題上的軍事較量有可能升級的危險標誌。但美國也不應誤判大陸捍衛領土的決心。

根據長期追蹤美軍戰機動態的推特帳號Aircraft Spots揭露，2架呼號分別為HERO01和HERO02的美軍B-52轟炸機是於23日從關島美軍安德森空軍基地起飛，並由2架KC-135空中加油機進行空中加油。按航線標記，這2架B-52起飛後一路向西，穿越巴士海峽後在東沙群島附近海域徘徊，隨後向東北方向折返。折返時距廣東海岸最近處約為250公里。

「這是中美在台灣問題上的軍事較量有可能升級的危險標誌」，南京大學南海協同創新研究中心執行主任朱鋒接受陸媒「澎湃新聞」採訪時表示。「美國派B-52前來旨在台海問題上繼續警示中國，是企圖敲打中國的軍事舉措。」不過他警告，美國不應誤判大陸捍衛領土主權的決心。

美國空軍於27日確認了這則消息，稱2架B-52轟炸機在南海附近執行訓練，再轉向沖繩附近與美軍F-15C「攻擊鷹」一同執行訓練，隨後返回關島。美軍辯稱其轟炸機持久存在（CBP）行動旨在使美軍保持戰備狀態，行動符合國際法。

對此，大陸國防部發言人吳謙26日則回應，有關情況均在大陸軍隊的掌控之中，解放軍將一如既往堅定捍衛國家的主權安全和領土完整。

B-52轟炸機有「同溫層堡壘」之稱，具載彈量大、航程遠等特點，可攜帶多種核彈頭及傳統彈頭的巡弋飛彈，射程可達上千公里。是美國展示戰略威懾的重要工具。

(中國時報)

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