青年創客圓夢 旺旺集團當後盾

2018年04月30日 04:10 中國時報 吳泓勳 ／上海報導 ／上海報導

為培養青年文化創客，旺旺集團首創「互聯網＋文創＋食品」模式，從去年啟動「第一屆旺旺太陽星雙創計畫」之後，旺旺太陽星創客營29日在上海復旦大學開幕，經過篩選出22強團隊，透過專家課程、面對面輔導協助團隊完善計畫，再就品牌創新、產品創新、行銷計畫等面向進行展示與答辯，最終評選出10支隊伍，將進一步助力孵化成為文化創客，引導成功創業與就業。

旺旺中時文化傳媒總經理、旺旺太陽星雙創計畫執行長林淑黛說，「旺旺太陽星雙創計畫」正應和大陸積極鼓勵的雙創理念，過去時報金犢獎是創意比賽，現在則把後端的創業、創新補上。而最終10強團隊將頒發20萬元（人民幣，下同）資金在京東平台做眾籌，旺旺集團也會支援將這些青創團隊的商品實際製造出來，甚至後續投資資金更準備約2億元協助圓夢。

「第一屆旺旺太陽星雙創計畫」是以文創食品為主題，由旺旺集團資源結合電商平台、基金支持為兩岸青年的夢想護航。從去年11月正式啟動後，歷經兩岸34個城市、1024所大學院校、10萬名學員的推廣，最終匯集1235組團隊參賽，透過初審、複審、決審選出22支團隊參加29日舉辦的創客營，其中有3支屬於台灣團隊。

旺旺集團董事長蔡衍明在啟動儀式也曾分享自己的創業故事來鼓勵年輕人「勿怕失敗，向前衝」，表示年輕人不能害怕失敗，只要有想法就值得去做。

參賽青年、中原大學大四生的謝孟哲表示，台灣一直滿多人在做創業，但創業前期無論在資金、資源面有滿多困難，旺旺集團舉辦這次活動很棒，協助解決很多創業資源困擾。他認為台青在設計之外，包含文創概念、電商等通路行銷上仍具一定優勢，舉例來說他們團隊「好事花生」，就是取諧音意「好事發生」概念打造的文創商品，未來看好大陸廣大市場，也不排斥西進就業。

(中國時報)