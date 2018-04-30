接陸委會副主委？ 林文程：沒人來談過

2018年04月30日 04:10 中國時報 楊家鑫 、林勁傑／台北報導 呂佳蓉、、林勁傑／台北報導

陸委會副主委林正義將於5月1日轉任國防部新智庫「國家安全研究院」執行長，知情人士披露，林正義的職缺預計由同樣專精於國際關係、美中台研究的亞太和平研究基金會執行長林文程接任。對此傳聞，林文程昨日受訪時表示，「沒有人跟我講過這件事情，這是我第一次聽到這個消息。」

陸委會將迎來副主委「轉職潮」，林正義5月1日將轉任「國家安全研究院」執行長；張天欽則轉任促進轉型正義委員會副主委，預計5月20日左右到任。知情人士透露，接替林正義的人選將是亞太和平研究基金會執行長林文程。

一位熟知兩岸的人士認為，林文程接棒林正義位置是極有可能的，林文程過去曾待過外交部，他所具的國際關係及外交領域專長也與林正義相仿，更重要的是「他懂美國，能與美國溝通」。該人士表示，因現在兩岸間官方溝通管道全斷，政府已不會將重心放在對岸，與美國的溝通才是關鍵。

對此，林文程昨日受訪時則表示，「沒有人跟我講過這件事情，這是我第一次聽到這個消息，也沒有人跟我聊過陸委會副主委相關的事情。我想民進黨已經是第2次執政，口袋名單應該相當深，相信還有許多人選可以做選擇。」

陸委會副主委兼發言人邱垂正昨日則表示，目前沒有新任副主委人選的任何方面訊息，一有消息會盡快對外公布。

不過，他提到，陸委會組織法草案目前已在立法院一讀通過，其中副主委將明訂2人為政務官，1人為常任文官。若本會期通過修正案，副主委任用也將遵守新組織法。

若依照新的陸委會組織法，邱垂正與林文程占用2名政務副主委職缺後，張天欽遺留下來的位子，必定要是常任文官，可能從陸委會內部直升，也可能從其他政府機關調派。

(中國時報)