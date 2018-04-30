車斗超載翻覆 採茶工9傷

2018年04月30日 04:10 中國時報 張伊珊 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

29日傍晚近6時，阿里山公路發生一起採茶小貨車翻覆意外，造成9名採茶女工受傷，其中2人傷勢較嚴重需開刀，所幸均無生命危險。警方指出，該車已明顯違規超載，將依法對駕駛開罰，後續也將加強取締超載車輛。

會車急彎 貨車撞護欄

時值阿里山春茶採收末期，一輛貨車車斗滿載採茶女工共計10人，行經阿里山公路38.6公里處時，疑因下坡過髮夾彎不慎，擦撞路邊護欄後車身傾斜翻覆。

嘉義縣消防局昨天下午5時54分獲報指稱，運載茶工的小貨車疑似會車不慎，導致車輛失控翻覆。警消人員獲報立即出動大型吊車，並實施交通管制，雖一度造成回堵車流，但因事發地點較靠近山下，拖吊車進出容易，約1個半小時順利移除事故車輛，同時通報交通部公路總局第五工程處清除路面油漬，晚間8時已恢復全面雙向通車。

51歲楊姓駕駛供稱，在下坡路段轉彎時，看見有轎車超越雙黃線，一時情急閃避才會擦撞路邊護欄，當下只聽到工人大喊「好痛」，自己則未受傷。

警方對楊某實施酒測，並無酒精反應。員警初步調查，研判楊男疑因下山車速過快，加上轉彎時急轉方向盤，擦撞路邊護欄後，車身傾斜導致翻覆，但因該處無監視器，貨車也無行車記錄器，警方只能依煞車痕及現場目擊民眾說法，分析事發狀況。

司機挨罰 駕照扣1年

嘉義基督教醫院急診部主治醫師徐基峯表示，9位到院傷者多為頭部、肢體撕裂傷、骨折及胸部挫傷等，目前有2人已安排開刀住院，其餘7人已陸續返家休養，均無生命危險。

警方表示，由於楊姓駕駛超載事實明確，該車依規定連同駕駛僅能乘載3人，但竟超載達10人，其餘7人則坐在車斗內，毫無防護措施，一旦遇到緊急煞車，後果不堪設想。警方除將依道路交通管理處罰條例對楊開罰3000元至9000元，也將吊扣駕照1年。

(中國時報)