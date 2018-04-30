彩虹眷村旁民宅氣爆 燒傷女移工

台中市南屯區彩虹眷村旁一戶磚造平房，疑似煮早餐時引發氣爆，造成一名外籍移工2度燒燙傷，消防人員為滅火，還爬上屋頂灌救，強力滅火，防止悶燒，半小時內撲滅火勢。（盧金足翻攝）

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中國時報
／台中報導

台中市知名景點彩虹眷村附近民宅29日驚傳氣爆！南屯區春安路1棟租給6名越南籍移工的磚造平房，清晨近6時疑因越南女移工煮早餐引發氣爆，3人遭波及，其中1人全身2度燒燙傷，緊急送醫急救，另2人手部輕傷，幸好其餘3名外籍移工因假日一早出遊，逃過一劫，確實起火原因正由消防人員調查中。

距離彩虹眷村僅500公尺的春安路巷弄內，1棟租給6名移工居住的某磚造平房，昨天清晨5時許疑因早起的移工起床煮早餐，開瓦斯時不慎引發氣爆，天花板被炸塌，屋內一片凌亂。

現場起火燃燒，消防人員立即布設水線搶救，在火場救出1名23歲越南女移工，意識清楚，但全身2度燒燙傷，緊急送往醫院急救。另2名睡夢中的移工穿著睡衣倉惶逃出，雙手受輕傷，驚魂未定，救護人員現場處理傷勢後沒有大礙。

由於火場濃煙竄起，消防人員擔心造成悶燒甚至延燒到隔壁，奮勇爬上屋頂，用器械切開屋頂後以水柱灌救，半小時內順利撲滅火勢。

仲介人員表示，同住的另3名移工休假一早就出門，因此未受波及。附近鄰居說，平時這些移工早上就出門工作，沒想到假日煮頓飯，差點把其他住戶也燒了。

台中市消防局第6大隊大隊長潘德倉表示，昨天上午5時58分獲報，6時6分即帶隊到場搶救，共出動第6大隊、春社、烏日、南屯及西屯分隊15輛救災車輛、47名消防人員，及時阻止火勢擴大，僅2間樓房受損，未繼續擴大到其他連棟磚造平房。

(中國時報)

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