詐團嚇到吃手手 3000萬不敢領

2018年04月30日 04:10 中國時報 陳鴻偉 ／台北報導 ／台北報導

台北市警方上月執行「斬手專案」，強力查緝提款的詐騙車手，以比照抓槍擊要犯的規格，透過監視器沿途追人，嚇得多名中北部車手不敢北上取款，從民眾騙得的3000多萬，散置在100多個人頭帳戶內，一度無人提領。在警方嚴查下，許多車手團最近離開台北暫避風頭，改至鄰近的新北市及桃園活動。

警方另發現，詐團因找嘸車手，將腦筋動到外籍人士，利誘來台旅遊的觀光客、外籍幫傭、逃逸移工當車手取款，警方最近逮捕保加利亞、菲律賓和泰國籍3名嫌犯，憂心政府推動新南向政策除吸引東南亞女子來台賣淫外，也將促成「假旅遊、真盜領」的外籍車手團入境犯案。

北市警方這波斬手專案逮捕50名車手，破獲36件詐騙案，起獲48萬贓款及假檢警司法文書等證物。警方統計，過去半年來，每月至少發生700次盜領，今年1月發生771起，2月則有827起，但在3月執行斬手專案後，件數驟降至274件，4月中旬只發生14起盜領案，降幅明顯。

官警透露，這些車手多半是由台中、桃園北上的中輟生，原本車手可得盜領金額的5％，1天至少要領10次，但在斬手專案後，據悉最近詐團出現車手荒，甚至有集團已將「走路工」調漲到6％，車手還是興趣缺缺。

警方表示，3月斬手專案時期，北市有100多個人頭帳戶，裡面將近3000萬贓款，4天專案期間沒人敢領，車手等風頭過了正準備領錢時，警方馬上將帳戶列為警示帳戶，並凍結贓款。

官警認為，斬手專案對車手有一定程度的恫嚇作用，讓詐騙集團的運作產生阻礙，進而遏阻詐團的囂張氣燄，但官警也坦承，北市警方嚴查，只會讓車手離開台北，他們可能轉往桃園或新北市等地繼續盜領，強調要打擊詐騙一定要修法、重罰，不然只是治標不治本。

(中國時報)