台警破解手機 瓦解一銀案盜領集團

米海爾的手機電郵遭台灣警方破解，首腦丹尼斯也因此被西班牙警方逮捕。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導

歐洲在過去5年被一組由高級黑駭客所主導的ATM盜領集團所苦惱，歐洲警察組織〔EUROPOL〕為此特別成立一個代號為「Operation TAIEX」的專案行動，並替這個跨國犯罪組織命名代號為「COBALT」，在歐洲布下天羅地網要逮到這些人。

2016年7月，這個犯罪組織攻擊國內第一銀行的ATM ，台北市警方合力逮獲其中3名車手，再由刑事局電腦犯罪專家從車手米海爾的雲端郵件中，找到一封至關重要的電郵，電郵的發信人就是這個組織的首腦─俄羅斯籍高級黑駭客丹尼斯，刑事局提出這個犯罪鐵證給歐警總部，歐警總部邀請刑事局加入專案，最後由西班牙警方在2018年3月順利逮捕丹尼斯。

西班牙警方在2018年3月6日逮捕丹尼斯，隨後通報位在荷蘭海牙的歐警總部，歐警總部在3月21日發函通知刑事局國際科此事，並在3月27日，由歐警總部正式發出感謝函給刑事局，函內有一段文章寫著「台灣警察在這案件扮演關鍵性角色〔key role〕」，感謝我警方全力支持合作辦案的貢獻。

這是我國警方第一次獲邀參加歐警總部所策動的專案行動，過去，我警方因在整個歐洲地區，並未派駐警察連絡官，所以和歐警總部毫無往來。

2016年7 月，第一銀行設在台北、台中等地的多個ATM遭到駭客植入木馬程式，發動攻擊令ATM自動吐鈔，共被盜領8327萬台幣，台北市警局接獲民眾報案，立即由前台北市刑大大隊長李文章〔現任刑事局主任祕書〕指揮調集全部監視器影像，過濾分析出23名來台犯罪車手身分，並循線逮捕羅馬尼亞籍嫌犯米海爾、摩爾多瓦籍嫌犯潘可夫以及拉脫維亞籍安德魯。

北市刑大事後將米海爾等3人的手機及相關扣押證據，交給刑事局偵九大隊及科研科幹員進行分析，偵九大隊幹員從米海爾手機雲端郵件信箱裡撈出一件最關鍵性的電郵，電郵發信人署名為丹尼斯〔Denys Katan〕，郵件是在2016年7月11日發給米海爾，內容是通知米海爾有關洗錢管道的指示，刑事局幹員看到郵件，眼睛都亮了起來，這封郵件太重要了，讓警方掌握了犯罪集團背後主使者身分就是丹尼斯。

丹尼斯在郵件內指示米海爾在台灣得手後，贓款將交由一個已約定好的地下洗錢管道運出，沒想到，米海爾等人在台取得贓款後，因消息曝光，原有的洗錢管道擔心被牽連進去，臨時喊停，丹尼斯於是臨時通知米海爾、潘可夫留在台灣等候進一步通知新的洗錢管道確定，將贓款處理完才能離境，米海爾2人於是到大直飯店等候通知，警方及時清查出兩人身分及落腳處，及時趕往飯店逮捕2嫌。

歐警總部得知我警方逮捕3名車手，特別邀請我方派員前往海牙歐警總部交換情資，2016年10月，刑事局指派偵9大隊、科研科、國際科等單位5名幹員，攜帶相關偵辦過程資料前往與會，並提報相關偵辦過程，幹員提及該封關鍵電郵，引起歐警總部重視，正式邀請我警方加入專案行動，而我方幹員前往海牙的全程機票及食宿費用，全都是由歐警總部負責。

2017年1月間，歐警總部派出幹員抵台，在我檢警協助下，對被羈押中的3名車手進行訪談，刑事局幹員並將電郵完整檔案交給歐警總部幹員帶回。2017年2 月，歐警總部再度邀請刑事局派員赴海牙總部參加專案議，歐警人員特別感謝我方先前提供車手團首腦巴比資料，並稱巴比已在2016年10月間，在俄羅斯落網。

2018年3間，丹尼斯再以同樣手法遙控另一個車手團在西班牙做案，西班牙警方發動偵查，鎖定丹尼斯藏身處後將他逮捕，瓦解這個橫行歐洲多年駭客ATM盜領集團。

(中國時報)

詐團嚇到吃手手 3000萬不敢領 首腦丹尼斯 駭賺1.5萬枚比特幣

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。