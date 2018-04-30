首腦丹尼斯 駭賺1.5萬枚比特幣

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中國時報
／台北報導

由國內警方與歐警總部聯手逮獲的ATM盜領集團首腦丹尼斯，是一名高級黑駭客，他的旗下除了有多名黑駭客，還有指揮多個東歐車手團負責領款，歐警總部雖曾鎖定丹尼斯是個犯罪黑駭客，但未獲直接證據證明他犯罪，直到我警方提出關鍵電郵，才證明丹尼斯就是幕後指揮ATM盜領案的主謀。

俄羅斯籍的丹尼斯，是一名高級黑駭客，擅長利用木馬程式進行攻擊，多年前，丹尼斯與另一群黑駭客組成的犯罪團體，找到某廠牌ATM的漏洞後，丹尼斯就從2013年開始，以植入木馬程式到ATM主機手法，遠端遙控ATM自動吐鈔，得手多次，但歐洲警方完全束手無策。

2016年歐洲警方成功逮捕丹尼斯的駭客同夥，瓦解犯罪組織，但潛藏在西班牙的丹尼斯並未被查出，丹尼斯事後自立門戶，招攬多名黑駭客加入，並吸收以巴比為首的東歐車手團替他們賣命。

刑事局電腦犯罪專家除了在米海爾的電子郵件中找到丹尼斯指示洗錢的重要關鍵電郵，還根據駭客入侵一銀倫敦分行主機的手法，所植入木馬程式解析，入侵跳板主機等證據，一一分析還原後，證實手法與先前在歐洲發生多起的ATM盜領事件，是屬同一個犯罪集團所為，進而證實丹尼斯就是個集團主腦。

2018 年3月6日，西班牙警方成功逮捕丹尼斯後，在他私人銀行帳戶內，發現一筆高達1萬5千元的比特幣，依目前現值為40億台幣，由可此丹尼期非法獲利數目非常驚人。

(中國時報)

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