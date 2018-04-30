新故鄉願景》竹業復興 龍崎回春

2018年04月30日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／專題報導．攝影 ／專題報導．攝影

龍崎以竹編為出發點，企圖重塑在地產業風光，老人家亦能找到樂趣。（曹婷婷／攝影）

動員令

龍崎竹林滿山遍野，張永旺（左圖右）用心呵護在地資源，也將學自母親的竹編好手藝，傳承給兒子張鈞博（左圖左）。（曹婷婷／攝影）

台南龍崎區素有「采竹之鄉」美名，1960年代竹編工藝盛極一時，隨著塑膠業崛起，竹編產業沒落，但風水輪流轉，當環保意識抬頭，荷蘭研發出以竹子製成衛生紙，歐洲引進竹子栽種，以竹當建材。畢生與竹子為伍的竹編專家張永旺，近年來在龍崎栽種「百竹園」，企圖為竹產業找到一條活路。

養老農地打造百竹園

竹林是台灣山區、鄉間尋常不過的風景，龍崎屬白堊土的青灰岩地質，不利耕種，加上9成以上土地為山坡地保育區，開發嚴重受限，寸草不生的惡地，唯有竹子可以大量生長，堪稱當地唯一產業，以長枝竹、綠竹、麻竹、刺竹為大宗，放眼望去盡是滿山遍野的竹林。

早期沒有鋼筋、水泥等建材時，竹林成為上等建材，但隨著竹林利用價值日益貶損，當地農民從原本6年砍伐1次，以維持林相美觀，後來甚至完全不砍，只有部分筍農因栽種所需才每年砍竹，林相景觀也隨之黯淡；竹子產業牽動的不只是在地農民生計，還與環境美觀息息相關。

正當台灣竹業趨於式微凋零，地球另一端正積極投入竹子產業推廣，位居時尚頂尖龍頭的LV集團更曾接洽台灣竹會，輾轉找上張永旺詢問哪裡能買到製作包包的竹製提把？

嗅聞到竹子產業生機無窮，張永旺認為，與其感慨政府不重視在地產業，不如自己動手「復興」，將原本規畫退休養老的農地，拿來廣植近百種竹子，既為推廣教育也為日後產業活絡預先做好準備，另打算爭取企業贊助，投入打造竹炭窯，只選用在地竹材燒製，幫農民解決竹材廢料，再回饋給農民使用堆肥，落實循環經濟。

崎頂老街復古又嶄新

龍崎區公所試圖為這座人口不斷流失的偏鄉導入新契機，相中竹編業是一大亮點，以聚落人口最集中的崎頂老街動手營造，結合歷史建物舊官長宿舍，從崎頂老街、舊閒置市場到舊官長宿舍，營造一個既復古又嶄新的聚落，以竹編工藝當重點，邀請藝師進駐傳授竹編，一邊展示竹藝品、一邊推廣手藝，活絡龍崎。

科大好點子翻轉偏鄉

此外，龍崎坐擁世界罕有的月世界泥岩地景，未來也打算連結鄰近泥岩地景、牛埔農塘等生態，將在地小學開放為露營基地等，讓親子走進龍崎體驗2天1夜微旅行、感受生態之美。

龍崎區長蕭琇華說，龍崎既為采竹之鄉，希望能以竹子為起點翻轉地方產業，挽救日漸凋零的在地產業。崎頂老街的「采竹生活館」，7、8月將有南投工藝中心老師進駐授課。

最難得的是，這座偏鄉獲得年輕人關注，台 南在地

崑山科技大學公共關係暨廣告系師生帶著創意走進偏鄉，用設計翻轉老街。

寶島應善用竹子資源

公廣系副教授、計畫主持人蔡佩芳帶領學生走進龍崎，以「采竹藝市－崎頂老街創藝計畫」為名，盤點「地、產、人」特色資源，看到在地產業特色、老街空間沒落、舊公有市場閒置等，決定從竹產業出發，建立地方產業品牌，期能促進專業人才回鄉，帶動產業發展及文化提升。

來自公部門、民間和學界眾人齊心勾勒的竹子產業未來美好藍圖，一邊織夢的同時，也期盼獲得企業挹注，為竹製業回春注入一劑強心針。

張永旺說，「歐洲沒有竹子，卻很重視竹產業對環境的意義，台灣一堆竹子卻不用，我對竹子一直很樂觀，充滿信心，若不能在短時間內領先國際，下一代投入會更辛苦！」

(中國時報)