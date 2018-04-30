新故鄉願景》崎聚 阿嬤總舖師帶頭 串起美味傳承

2018年04月30日 04:10 中國時報 曹婷婷

高齡化偏鄉面對人口不斷溜滑梯，始終欠缺一線「生機」，不過，一群年輕人3月起以「崎聚」為發想，重新喚起阿嬤們辦桌的美味記憶，接下來也將展開進駐龍崎8個月的計畫，用活力與創意，擦亮這裡曾經燦爛的竹業招牌。

配合國家發展委員會推動「設計翻轉．地方創生」計畫，台南市政府文化局推動地方產業設計創新計畫案，今年在崑山科技大學創意媒體學院執案下，走進龍崎，透過設計、協助地方產業重振、找回活力。

計畫主持人蔡佩芳說，盼能藉此連結更多不認識龍崎的人，走進龍崎崎頂老街，看見豐沛的人情味與在地工藝之美。

日前首場活動鎖定龍崎辦桌文化特色，開辦一場「阿嬤總舖師」在地佳餚，勾起老一輩回憶、年輕人讚嘆阿嬤手藝的美好相遇。

76歲王林瑞阿嬤從30幾歲就當總舖師，如今年事已高，兒孫沒人肯傳承她的手藝，很開心有年輕人想學想記錄，「有人肯學，我就歡喜教。」老人家一身功夫盡在彈指之間。

那一天，阿嬤們彷彿搭乘時光機回到年輕時光，重現往昔烹煮好料的飛揚神采，公廣系、餐飲系、視訊系學生則依專業分工執行傳承、記錄及協助烹煮，未來還將透過數位保存，傳承阿嬤好手藝。

熱鬧活動只是一個起點，這群師生也已同步著手沿著舊市場老街做空間延展，從改善硬體乃至匯聚人潮、活化場域，以竹篩、竹簾加強意象，並利用舊市場舉辦假日市集、展覽，細心規畫3條微旅行路線、結合在地特色的生活選品開發等，重現生機活力的崎頂老街，指日可待。

(中國時報)