新故鄉願景》竹林築夢父子檔 根留台灣

2018年04月30日 04:10 中國時報 曹婷婷

張永旺53歲，是竹編國寶盧靖枝的兒子，出生便注定與竹子為伍，走過半百人生，從竹編產業一角窺見竹產業全貌，他說：「竹編僅占不到1成，竹材多元化發展，才有機會讓台灣站上領頭羊位置！」

以竹編創作馳名的張永旺，長年奔走於社區、社大、學校、監獄傳授竹編技藝，學生從5歲到80歲，但他的抱負不僅限於推廣竹編工藝，而是希望從竹業的上中下游，都能讓竹材有所發揮。

「竹編占竹材不到1成，且工資高，推廣有難度，一直被定位為工藝品，跟生活連結性不高。」他說，台灣對於竹編侷限在工藝，卻未必等值看待，使得竹編工藝出路受限。

然而，一樣是竹，國際視野截然不同。他舉時尚精品為例，LV集團曾找上門尋求竹製提把（後來GUCCI有出一款類似包），當時他告知對方，台灣有這樣的資源，但砍伐用於製作提把的竹子，得挖光竹子地下根部，將不利於水土保持，他不願賺這個錢。這個經驗也讓張永旺規畫「百竹園」，心想「何不從其他竹種來尋找可能兼顧友善環境與適合開發的竹子？」

百竹園目前栽種近百種竹子，台灣自有種2、30種，其餘皆國外引進，他專門培育罕見、有特色、具研究價值的竹子，除推廣做為教學場域外，也看好竹子是國際趨勢，「竹材對環境友善，台灣竹林面積約20萬公頃，這是我們寶貴的資產，沒道理不發展竹子產業！」

張永旺傳承自母親的手藝，如今也傳承給26歲兒子張鈞博。張永旺說，這幾年文創崛起，訂單應接不暇，卻找不到人幫忙生產，兒子成為得力幫手，他也透露，大陸多次祭出優渥條件招手，盼他將竹編工藝帶到對岸發揚光大，但父子仍決定留在台灣，一步一腳印在自己的竹林間築夢。

(中國時報)