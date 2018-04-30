拒罐頭遊具 北市推共融公園

大同區樹德公園「ParkUp大同」由木柱和繩編構成，深受小朋友喜愛。（北市文化局提供）

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中國時報
／台北報導

塑膠罐頭遊具充斥各地公園，缺乏創意和特色，為了融合在地需求，台北市文化局推出「公園不再大眾臉」計畫，改造5座鄰里公園成為「共融式遊戲場」，由台灣設計團隊量身訂做，結合當地元素、美感設計，塑造多樣化的遊具和童趣的意象，大小朋友都喜愛。

親子同樂 身障童放心玩

北市今年一口氣改造5座鄰里公園，設計出讓大人、孩童和身障者都能適用的共融式遊具，且設計理念均結合當地文化，推出後深受好評。像是充滿復古風的樹德公園，配合周邊大樹景觀，用杉木柱和織設計出索橋、涵洞；緊鄰鈕釦街的朝陽公園，則推出「鈕扣獅」遊具，擁有滾珠迷宮、拉鍊響板、縫針沙鈴等多樣遊戲。

中安公園周邊視障按摩店群聚，因此設計概念特別從音樂角度切入，打造出視覺、聽覺和觸覺兼具的「音樂森林」；永盛公園的「都市跳島」則有動態擺盪旋轉遊具，與公園靜態雕塑相呼應；另外，以「飛碟頻道」為題的景化公園，則融入蓮藕田的故事，吸引兒童前來遊玩。

多樣化設計 新生代操刀

這5座共融式遊戲場所在初期規畫的階段，就邀請社區民眾、公民團體和專家來共同討論，期盼設計出兼顧在地特色、創意又安全的實驗遊具，不只讓大小朋友放心遊玩，身心障礙兒童也能自在參與其中，落實「共融」精神。

更難得的是，這5座遊戲場是由7組台灣設計團隊、平均年齡30歲的新銳設計師操刀，展現了台灣原創設計能力，有望進一步帶動國內相關設計產業發展。另外，這些新穎的遊具均通過CNS國家安全規範，也經SGS專業技師檢驗合格，讓孩子能在安全無虞的環境中，享受多元化的互動遊戲。

(中國時報)

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