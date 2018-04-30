阿罩霧老街施工牛步 店家苦

霧峰區公所在民主街規畫「阿罩霧老街」改造工程，因施工進度緩慢引發抱怨。（林欣儀攝）

友善列印
中國時報
／台中報導

為提升城鄉風貌並塑造在地特色，台中市霧峰區公所今年4月起推動「阿罩霧老街」打造工程，針對霧峰市場周邊的民主街進行改造，但居民認為施工速度太慢，導致周邊環境、交通大受影響，更影響商家生意，向市議員張芬郁陳情，要求加速工程進度。

霧峰區公所指出，「阿罩霧老街」打造工程分為1、2期，第1期斥資800萬元並於本月初進場施工，目前水電等相關設備都建置完備，接下來只需進行地磚鋪設，初估約2周可完成。

地磚鋪設 需時2周

站在還未鋪設好的紅色地磚旁，張芬郁指著圍籬圍起的施工區、不滿地表示，「阿罩霧老街」改造工程從9日進場施作，3個星期來周邊街道都因施工變得煙塵漫布，許多人經過忍不住掩鼻，加上一旁就是霧峰市場、人車擁擠，民眾通行相當不便。

張芬郁說，工程使用的機具、材料擺放在四周，讓人車要通行很不方便，有商家忍不住抱怨「工程進行實在太慢」，工程人員卻反要求店家將店內的設備、器材收起來或必須往內退縮，大夥為了生活只好忍下去，只盼工程儘速完成。

2期工程 接續進行

區公所表示，阿罩霧老街改造第1期工程預計5月中前完工，至於緊鄰的霧峰派出所前2期工程因經費所屬年度不同，須等1期工程結束後才能進場施作，會加強與民眾溝通並加快進行，請民眾體諒。

台中市東區精武路與南京東路口地勢落差大、排水不良，附近東南里民長期飽受淹水之苦；去年9月精武路地下道進行填平工程，立委黃國書日前邀鐵路改建工程局、市府建設局、都發局及水利局等單位會勘，要求填平工程期間一併解決淹水問題。

(中國時報)

拒罐頭遊具 北市推共融公園 民營電廠 納能源轉型規畫

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。