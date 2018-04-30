阿罩霧老街施工牛步 店家苦

2018年04月30日 04:11 中國時報 林欣儀 、 張妍溱 ／台中報導 ／台中報導

為提升城鄉風貌並塑造在地特色，台中市霧峰區公所今年4月起推動「阿罩霧老街」打造工程，針對霧峰市場周邊的民主街進行改造，但居民認為施工速度太慢，導致周邊環境、交通大受影響，更影響商家生意，向市議員張芬郁陳情，要求加速工程進度。

霧峰區公所指出，「阿罩霧老街」打造工程分為1、2期，第1期斥資800萬元並於本月初進場施工，目前水電等相關設備都建置完備，接下來只需進行地磚鋪設，初估約2周可完成。

地磚鋪設 需時2周

站在還未鋪設好的紅色地磚旁，張芬郁指著圍籬圍起的施工區、不滿地表示，「阿罩霧老街」改造工程從9日進場施作，3個星期來周邊街道都因施工變得煙塵漫布，許多人經過忍不住掩鼻，加上一旁就是霧峰市場、人車擁擠，民眾通行相當不便。

張芬郁說，工程使用的機具、材料擺放在四周，讓人車要通行很不方便，有商家忍不住抱怨「工程進行實在太慢」，工程人員卻反要求店家將店內的設備、器材收起來或必須往內退縮，大夥為了生活只好忍下去，只盼工程儘速完成。

2期工程 接續進行

區公所表示，阿罩霧老街改造第1期工程預計5月中前完工，至於緊鄰的霧峰派出所前2期工程因經費所屬年度不同，須等1期工程結束後才能進場施作，會加強與民眾溝通並加快進行，請民眾體諒。

台中市東區精武路與南京東路口地勢落差大、排水不良，附近東南里民長期飽受淹水之苦；去年9月精武路地下道進行填平工程，立委黃國書日前邀鐵路改建工程局、市府建設局、都發局及水利局等單位會勘，要求填平工程期間一併解決淹水問題。

(中國時報)