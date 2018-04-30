民營電廠 納能源轉型規畫

2018年04月30日 04:11 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

雲縣府去年積極推動太陽能、風力及沼氣發電配合中央綠能政策，但中央的能源轉型計畫卻未納入民營電廠的能源轉型規畫，縣長李進勇向經濟部喊話，要求應將民營電廠納入能源轉型政策，並提出減量時間表，接受全民檢驗。

要求提出減量時間表

李進勇指出，雲林縣推動綠能、太陽能、風力及沼氣發電進度領先全國，但中央的能源轉型計畫卻忽略改善雲林的空氣汙染。

他表示，燃燒生煤會產生大量二氧化硫、懸浮微粒、重金屬、戴奧辛等有害物質，雲縣府從源頭減量、末端加嚴管制，還針對季節限定排放量，對縣內的火力電廠加強管制。

雲林縣環保局也指出，目前減少縣內生煤20％、石油焦80％的使用量，還促使台塑六輕17座火力發電機組增設溼式靜電集塵器，減少PM2.5排放。

去年6月李進勇在前經濟部長李世光見證下，曾與六輕麥寮汽電公司董事長陳寶郎簽署能源轉型備忘錄，麥電承諾將於2025年完成3部燃煤機組轉換為燃天然氣發電機組設置，2018年6月15日前會提出環境差異分析申請。

李進勇表示，中央一開始就忽略改善雲林縣空氣汙染的配套計畫，經濟部先行規畫設置的天然氣接收站，僅台中、龍潭、北部地區等大型公營電廠，卻未對全台最大的民營電廠麥寮發電廠的能源轉型做規畫，雲林空氣品質長期受到中央漠視的狀況根本沒有改變。

停止購電 開什麼玩笑

他呼籲經濟部：第一、應將民營電廠納入能源轉型政策，並提出減量的時間表，受全民檢驗；第二、要求業者使用乾淨的燃料，如天然氣發電；第三、中央應要求民營電廠配合國家能源轉型政策提出轉型計畫，否則應停止台電的購電契約。

不過，台塑石化總經理曹明認為，能源局的能源管理法細則尚未訂出，民營電廠如何知道方向在哪裡？能源局要訂出台電的購電細則，業者才知道怎麼配合；能源轉型要一步一步來，不是縣府講什麼就什麼，停止麥電售電全台立刻會缺電5％，「開什麼玩笑！」

(中國時報)