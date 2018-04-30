紅藜訂單銳減 農友網銷自救

2018年04月30日 04:10 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東紅藜正值收成期，農友們努力採收，不過今年訂單銳減，讓農友們憂心忡忡。（潘建志攝）

屏東紅藜正值採收期，不過今年訂單銳減，盤商竟如同說好一樣沒下單，原住民部落中囤積大量紅藜，農友們憂心忡忡。等不到訂單只好上網自力救濟，靠人脈行銷，「佳暮四英雄」的柯信雄也PO網號召親朋好友團購，終於有久違的訂單進來。

部落族人說，近年來紅藜暴紅，往年只要採收後就有盤商來收購，今年卻好像所有盤商都說好一樣，幾乎沒訂單，族人採收後只能囤積起來，懷疑是盤商聯合壟斷想壓低價錢。政府近年來鼓勵種植，沒想到卻淪落到賣不出去的地步。

豐收沒人買 只能囤積

柯信雄目前是霧台鄉產銷班第二班長，班裡有42名農友，除了在霧台佳暮山上種植，也跟台糖承租6公頃土地栽種紅藜。眼見繳地租期限已到，卻沒有訂單進來，讓大家非常擔心，只好上網在群組行銷，才終於有訂單進來，不過訂單量還是不夠。

他說，前年受到氣候影響，先是寒害，收成期又遇到大雨；去年種得還不錯卻遇到小偷光顧；今年豐收卻無法銷售出去，讓農友們欲哭無淚。至於為何今年沒有訂單，他猜測可能是盤商想聯合延後下單壓低價格；另外可能愈來愈多人向台糖租地種植紅藜，產量也變多了。

原民處鼓勵參加契作

屏東縣原民處長伍麗華表示，目前契作的紅藜仍然供不應求，單打獨鬥的小農因為沒有保障收購數量及價格，受影響較大。縣府鼓勵農民加入「屏東縣特色農業推動協會」或產銷班，甚至加入契作，集中力量保障銷售和價格。

柯信雄說，產銷班的紅藜採友善耕作，產品通過檢驗無農藥殘餘。

(中國時報)