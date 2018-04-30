葡萄園造隧道 打響埔心觀光

埔心鄉公所舉辦葡萄樹下饗宴活動，與全縣知名觀光工廠業者聯合行銷堆出農村體驗一日遊程。（謝瓊雲攝）（飲酒過量 有礙健康）

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中國時報
／彰化報導

彰化縣埔心鄉公所29日在路葡萄果園舉辦「葡萄季遊埔心、葡萄樹下的饗宴」活動，邀彰化縣旅遊產業協會成員和地方人士在葡萄園共享美食，埔心鄉長張乘瑜也與彰化縣長魏明谷聯合邀約全國鄉親，在葡萄產期親自走訪產地遊玩。

溫室葡萄成熟了！埔心鄉公所連續3年舉辦葡萄樹下饗宴，今年委託中州科大餐廚系副教授陳德勝帶領師生團隊設計葡萄風味餐，並有民歌手張弘奇現場彈唱，增添用餐氣氛。

公所將葡萄園觀光採果搭配縣內熱門觀光工廠，推出農村體驗一日遊程，異業聯合行銷3年來，已成功打響名號，更有不少消費者提出住宿需求。

果農黃俊仕表示，在自家葡萄果園打造65米長的葡萄觀光隧道，順應入園遊客用餐需求，異業結盟與果時手作坊合作推出套餐，反應頗佳，目前假日預約已額滿到5月底。

黃俊仕說，今年氣候溫和穩定、雨水少，葡萄質量俱佳，每公頃產量約在2000至2800公斤，產地價每公斤約80至150元；頂級葡萄和蜜紅等量少品種更是行情看俏。

張乘瑜指出，溫室葡萄與夏果產期從5月到7月，公所結合縣府農業處整合果農集體行銷，今年1公斤可賣到550元；其中台灣88工商協進會理事長王義郎更一口氣認購1000盒單價1000元的頂級葡萄禮盒，以實際行動支持優質小農。

(中國時報)

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