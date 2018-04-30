高麗菜價狂跌 賤賣送紅藜

2018年04月30日 04:10 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

「菜金菜土，土土土」，高麗菜價狂跌不休，台東市游姓菜農29日含淚開放約1.5甲地供民眾自採，16顆只要200元，還附贈自採市面上很搶手的紅藜，1天下來有600人次前往自採。菜農苦笑說，田裡還有6萬顆高麗菜，不知道該如何是好，「下好離手，沒想到卻輸光光」。

高麗菜盛產，連批發商都不收，28、29日在台東大學附近的高麗菜田裡，菜農游鈞超忍痛開放供民眾自採，6顆100元、16顆200元，雖然已經很便宜，民眾精打細算，大多數都選擇16顆200元，有民眾開貨車來，也有民眾把採高麗菜當成親子田園1日遊。

游鈞超說，上周在豐源地區已開放1次民眾自採，那時以5顆100元含淚銷售，這回更下殺到16顆200元，來客數約600人次，1.5甲高麗菜田，營收約6、7萬元，與成本1甲地30萬元尚有一大段距離，多少彌補一點損失。

他說，田裡面還有6萬顆高麗菜，預計還要開放1次自採體驗活動，剩下的只好任由爛掉。

而在高麗菜園旁，游鈞超也種了6公頃的紅藜，已經完成收割，但還遺留2次成熟的紅藜穗，由於雇工採第2次不划算，也開放讓買高麗菜的民眾免費拾穗，識貨的民眾則摘取市面上買不到的紅藜嫩芽，聽說煮湯炒菜口感特好。

(中國時報)