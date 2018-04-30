鍾小平願整合管 黨部：不做二階民調

2018年04月30日 04:10 中國時報 陳燕珩 、 張潼 ／台北報導 ／台北報導

「拔管」風波延燒，國民黨有聲浪力拱管中閔參選台北市長，不過黨內初選民調5月2日就出爐，參選人之一的台北市議員鍾小平29日出面表態，若自己在初選出線，願與管中閔進行二階段整合，「我當他的副市長也行。」不過，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹強調，初選結果誰勝出就提名誰，未規畫第二階段整合。

鍾小平昨率9名里長喊話，要國民黨硬起來，不要再當窩囊廢，若他初選勝出，願與管中閔進行二階段整合，民調輸管就退選。他還譏說，初選若由丁守中勝出，丁一定會變成「釘子戶」，不僅會硬幹到底，還會「一哭二鬧三上吊」，屆時管中閔想選也沒機會；對此，丁守中昨透過幕僚表示，不予回應。

不過對於鍾小平的說法，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹強調，目前沒有二階段規畫，昨晚展開連續3天初選民調，5月2日黨內台北市長人選就會出爐，誰出線就提名誰，一切回歸選舉機制處理，市黨部也未與管中閔接觸。

針對拔管事件，台北市長柯文哲前天直批「這是哪個白癡決定的政策？」昨他收斂砲火，卻還是忍不住說，很多事一旦做了，就怎麼做都不對，且此案拖得太久，大學自主在台灣已變成新的政治文化或新的傳統，一下要用行政去干預，反彈一定很大，雖不至於引發另波大規模學運，但「現在這樣很難收拾。」

柯文哲也說，這件事很像棒球隊在打季後賽，一場一場累積，政府沒辦法每件事都做對，但應避免累積很多錯誤。況且若管又參加遴選，還選上，那政府不是更難看？實在「看無」。他強調，自己與管見過2次面，兩人沒有深交，雖不會到場與台大師生一起聲援管中閔，但仍覺得怪怪的。

(中國時報)