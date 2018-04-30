新聞透視－制度須改革 從食農教育著手

2018年04月30日 04:10 中國時報 潘建志

農業是立國之本，台灣卻長期不重視農業，除了不斷掠奪農地做為他用，也放任農民被剝削，得不到應有的報酬。台灣是小農社會又是自由市場，盤商控制農作價格問題很難解決，政府除了得從根本性制度進行改革，更需從教育面著手，像日本就將食農教育做為國家級發展策略。

所謂的食農教育，不僅是狹義的透過與食物生產者互動，認識在地農業和形成的飲食文化，也要讓消費者了解食物產銷過程對環境以及社會的影響，建立起維護個人健康及環境永續的消費模式。

日本國民一直都以本國生產的農特產品自豪，即使比進口品貴上許多，仍會選擇本國食品。日本也於2005年通過《食育基本法》，跨部會推動食農教育，除了食安、營養、飲食文化等教育外，也與鄉村社區營造連結，讓消費者進入地方，農業及加工品不再依賴運銷和配銷，就能在地獲利。

當然，除了教育消費者之外，也要教育農民，現代消費者日益挑剔也愈重視食安，所以不僅需要提升農民行銷能力，也得做好安全管理、生產履歷等。

台灣農民常常因有利頭而一窩蜂種植，導致「穀賤傷農」的情形履見不鮮，此時政府推動「適地適種」就很重要，依照地質鼓勵農民種植適合農作，從事前做好管控調節，儘量避免產量過剩問題。

當然制度面也得配合，像是強制產地標示、落實分級制度等，甚至像紐西蘭奇異果一樣成立國家級行銷公司。台灣需要有新思維打造國家級農業政策，才能立根固本。

(中國時報)