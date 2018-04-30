螢火蟲音樂會 聲樂家獻唱

台北市工務局舉辦「戀戀螢火蟲2018」音樂會，局長彭振聲（右）與聲樂家簡文秀（左）高唱螢火蟲之歌。（王英豪攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

現在正是賞螢的好季節，台北市工務局29日在大安森林公園舉辦「戀戀螢火蟲2018」音樂會，開場就由國際知名聲樂家簡文秀、工務局長彭振聲合唱〈螢火蟲之歌〉，搭配現場發放的LED賞螢燈筆，吸引大批民眾參與，共同傳承生態保育觀念。

「火金姑，火金姑，閃閃熠熠，幸福快樂的種子!」簡文秀身穿翠綠服裝，與彭振聲合唱〈螢火蟲之歌〉、〈思慕的人〉，其中，〈螢火蟲之歌〉曾是國際螢火蟲年會主題曲，更彰顯以歌聲傳達保育觀念的意義；接著，歌手殷正洋、南方二重唱、民生國中管樂團也接力演出，讓現場觀眾聽得如癡如醉。

簡文秀說，生態保育是國家進步與否的重要象徵，如果能夠在城市裡成功復育螢火蟲，代表擁有乾淨的自然環境，也表示台灣將邁向幸福的「賞螢寶島」。

彭振聲表示，北市府與大安森林公園之友基金會、億光文化基金會等單位，致力於大安森林公園復育螢火蟲，讓消失20多年的火金姑現身，盼透過〈螢火蟲之歌〉，倡導生態保育的重要性。

除歌曲演唱，昨現場也播放生態影片〈地球微光〉，由英國BBC自然科學節目泰斗大衛‧艾登堡帶領民眾認識生物發光之謎，大小朋友直呼「超有趣！」

台北市公園螢火蟲季從4月16日至5月6日，木柵公園、榮星花園公園也都可以賞螢，呼籲民眾賞螢時不要使用手電筒，共同維護公園生態。

(中國時報)

勞工局送暖 東山修繕弱勢屋 士林官邸蘭花展 台中文心蘭讚

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。