螢火蟲音樂會 聲樂家獻唱

2018年04月30日 04:10 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

現在正是賞螢的好季節，台北市工務局29日在大安森林公園舉辦「戀戀螢火蟲2018」音樂會，開場就由國際知名聲樂家簡文秀、工務局長彭振聲合唱〈螢火蟲之歌〉，搭配現場發放的LED賞螢燈筆，吸引大批民眾參與，共同傳承生態保育觀念。

「火金姑，火金姑，閃閃熠熠，幸福快樂的種子!」簡文秀身穿翠綠服裝，與彭振聲合唱〈螢火蟲之歌〉、〈思慕的人〉，其中，〈螢火蟲之歌〉曾是國際螢火蟲年會主題曲，更彰顯以歌聲傳達保育觀念的意義；接著，歌手殷正洋、南方二重唱、民生國中管樂團也接力演出，讓現場觀眾聽得如癡如醉。

簡文秀說，生態保育是國家進步與否的重要象徵，如果能夠在城市裡成功復育螢火蟲，代表擁有乾淨的自然環境，也表示台灣將邁向幸福的「賞螢寶島」。

彭振聲表示，北市府與大安森林公園之友基金會、億光文化基金會等單位，致力於大安森林公園復育螢火蟲，讓消失20多年的火金姑現身，盼透過〈螢火蟲之歌〉，倡導生態保育的重要性。

除歌曲演唱，昨現場也播放生態影片〈地球微光〉，由英國BBC自然科學節目泰斗大衛‧艾登堡帶領民眾認識生物發光之謎，大小朋友直呼「超有趣！」

台北市公園螢火蟲季從4月16日至5月6日，木柵公園、榮星花園公園也都可以賞螢，呼籲民眾賞螢時不要使用手電筒，共同維護公園生態。

(中國時報)