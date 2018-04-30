士林官邸蘭花展 台中文心蘭讚

2018年04月30日 04:11 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中市農業局與台北市政府合辦「士林官邸蘭花展」，以文心蘭為主題，結合2018台中花博吉祥物石虎家族意象，其中由神農獎得主李啟寅自行選育的「黃金天使」更令人驚艷，不僅推廣台中花卉之美，也為花博暖身。

農業局表示，台中市的文心蘭產量全台第一，每年外銷日本、澳洲、香港、新加坡等國家約1.5億元，台中占全國文心蘭切花產值約4成，全台栽培面積約266公頃，台中即占有103公頃，堪稱台中市的代表性花卉之一。

文心蘭為熱帶性花卉，台中的氣候適宜生長，花朵盛開時形狀宛若一群跳舞的女郎，有「跳舞蘭」美譽，這次展出「蜜糖」、「美樂」、「紫精靈」、「紅貓」、「檸檬綠」、「胭脂」及「黃金天使」等25個品種，其中娥型文心，蜘蛛文心較為罕見，「黃金天使」則是神農獎得主李啟寅自行選育的品種。

農業局強調，台中市花卉種類繁多，以劍蘭、百合、火鶴、文心蘭為大宗，美不勝收，近年花卉新秀伯利恆之星、繡線菊，還有全新品種已在日本上市的白色繡線菊，今年外銷成績達2萬支，漸成后里地區栽培主力，這場花展爭奇鬥艷，彷彿在爭奪誰才是花卉的王者，讓民眾享受台中的花卉盛會。

花展自5月1日起至21日於士林官邸園藝展覽館展出，歡迎民眾前往感受台中市的花卉之美。

(中國時報)