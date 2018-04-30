家扶表揚 自強兒立志回饋社會

2018年04月30日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義家扶中心連續45年辦園遊會募款，從最早僅20個攤位，今年已增加到120個，其中不乏參與超過10年的愛心團體。家扶中心29日還同時舉行自強兒童表揚，來自東石的小芹由媽媽陪同出席；小芹媽媽透露，先生因病無法工作，家計全靠她剖蚵扛起重擔，要不是有家扶長期幫忙，生活真的過不下去，呼籲大家多支持家扶中心，幫助更多像他們一樣的家庭。

嘉義家扶中心昨天在市立棒球場停車場舉辦「用愛包圍疼惜囝仔」兒童保護愛心園遊會，老字號的公益活動一早就吸引眾多民眾前往捧場，用新台幣幫助家扶兒。據嘉義家扶統計，包括事前募款與一上午的義賣，共募得100多萬元，將全數注入兒童保護基金，用來支應兒保宣傳、活動和兒保家庭的急難救助。

獲得自強兒童表揚的小芹說，父親患有口腔癌、大腸息肉等疾病無法工作，經濟重擔全落在母親身上。為就近照顧父親，母親多年來僅能靠剝蚵維持家計；雖然經濟條件不如人，但小芹很上進。目前就讀國2資優班的她，很感謝家扶自她念小3就長期陪伴至今，自我期許日後能跟所有家扶捐款人一樣回饋社會。

小翊由單親媽扶養長大，3年前母親因過勞中風，經濟頓失依靠，僅仰賴親友不定時協助。所幸母親經過復健已能自理生活，為鼓勵媽媽，成熟的小翊除協助料理三餐、家務，還為了媽媽研究低糖鹽料理，獨立堅強的精神，是家扶中心公認的自強孩子。

嘉義家扶主任沈明彥說，園遊會的舉辦全靠社會各界支持和認同，每年看到這些人不求回報的付出，一起為嘉義弱勢兒童努力，這就是「台灣最美的風景」。

(中國時報)