國民黨高雄市長初選 政見說明會登場

2018年04月30日 04:10 中國時報 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

國民黨高雄市長初選首場政見說明會29日登場，參選人陳宜民展氣度說，若是韓國瑜民調出線，他願擔任韓的競選總幹事，全力輔選並幫忙募款；韓國瑜也說，陳出線，一定頂著他的禿頭賣力抬轎，現場氣氛團結和諧。

韓國瑜因競選經費拮据，不僅提出只能吃滷肉飯，還曾創意發想要和選民先借支每人30元，因此藍營高市長初選政見說明會不像台北舉辦電視辯論會，主要是為了替參選人省錢，不必花作業費。

陳宜民表示，民進黨執政讓台灣看不到希望，感受不到幸福，高市更成為負債達2000多億城市，這是他要參選動念，絕非不自量力，是有改變故鄉高雄理想。

陳宜民還表示，想將高雄打造成醫療觀光健康城市、自由貿易示範城市，並且推動消費免稅、企業單一稅率，建設新高雄機場、加強偏鄉醫療、加強勞檢、石化廠轉型遷移至南星海埔新生地等。

韓國瑜說，當年在政壇曾一度迷失，離開政壇17年再度回歸，參選高雄市長，很清楚自己要做什麼，民進黨參選人提到發展AI產業、工業4.0等，但他觀察高雄9個月，高雄如今又老又窮，年輕人都出走了，企業怎麼會願意來？

韓強調，高雄可以不要選市長，而是選總經理，把市府當上市公司經營，市民是股東、議會是董事會，一切為賺錢拚經濟，全力協助商人到高雄投資，促進產業興旺。

2場政見說明會後會，採全民調方式，5月20日前依民調結果，公布高市長選舉提名人。

(中國時報)