關渡橋觀景台 整修換新裝

2018年04月30日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

新北市關渡大橋五股、淡水端各有一座高7層樓的觀景台，因年久失修，建物水泥斑駁脫落、環境髒亂，成為街友窩居、堆放雜物的地方，交通部公路總局日前斥資千萬元重新整修，施作夜間照明及周邊綠美化，讓2座觀景台煥然一新，成為新的打卡觀景點。

關渡大橋觀景台設立於1983年，最初有軍事用途，後來需求不再，轉而成為觀景台，吸引不少攝影愛好者前往拍攝關渡橋夜景，但近年因建物老舊、設備毀損加上環境髒亂，漸漸乏人問津，反成為街友歇腳、露宿的去處。

公路總局中和工務段長江堅銘表示，去年7月起斥資約千萬元，於關渡大橋五股端、淡水端觀景台分別施作環境改善工程，包括1樓平面道路換上高壓磚、粉刷水泥牆面、更新線路和燈具、完成周邊綠美化等，也一併拆除觀景台周邊的廢棄機槍哨、廁所等建物，今年4月完工，本周啟用，可望成為新的打卡景點。

江堅銘說，過去觀景台因線路、照明設備老舊損壞，入夜後能見度低，民眾進入有安全疑慮，整修完工後觀景台已在上周完成測試點燈，啟用後夜間時段比照路燈提供照明，讓夜間前往觀景的民眾更安全。

至於街友問題，江堅銘坦言公共空間難以防範，日前已通報新北市社會局協助安置，未來也會建議轄區警方設置巡邏箱，也會有清潔人員定期前往打掃，避免衍生治安及環境髒亂問題。

(中國時報)