鐵人三項 紐西蘭包辦男女冠軍

2018年04月30日 04:11 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

2018 Challenge Taiwan鐵人三項競賽29日舉行參賽人數最多51.5公里賽事，男子組冠軍由謝漢霖以2小時7分52秒獲得， 女子組張嘉家以2小時13分00秒封后；縣長黃健庭並頒將給挑戰226公里的職業選手，男子組冠軍Dylan McNeice， 女子組冠軍Julia Grant，都是紐西蘭選手。

台東縣政府第6年與歐洲著名國際鐵人三項系列賽事組織「Challenge Family」合作，亞洲規模最大鐵人三項賽事，29日進行51.5公里賽事，共有約1700人參加，不少新鮮鐵人都是初試啼聲，跟自己拚耐力及體力，主辦單位在自行車及路跑沿途設補給站供選手運動飲料及沖涼。

比賽結果，男子組總合前3名為謝漢霖、李育名、楊博智；女子組前3名張嘉家、第二陳沁瑜、沈豔。

縣長黃健庭也在昨天頒獎給226公里各分組前3名優勝選手，紐西蘭Dylan McNiece及Julia Grant分獲職業男子組及女子組冠軍，以及6600歐元獎金，黃健庭表示，台東每年會舉辦6至7場次鐵人三項，也吸引非常多鐵人愛好或初賽者前來，台東越來越像鐵人的故鄉。

他說，Challenge Asia Pacific亞太錦標賽將於11月18日在台東盛大舉辦，這將是台灣台東重要的里程盃，也是台灣首場鐵人三項亞太錦標賽。

(中國時報)