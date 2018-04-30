2018年04月30日 04:10 中國時報 彭蕙仙

教育部在4月27日宣布駁回台大校長遴選委員會的決議，台大校長當選人管中閔不但無法順利就任，根據教育部的解釋，身為中央研究院院士、國際知名計量經濟學者的管中閔，甚至將永世與此職務絕緣，這是何等荒謬可怕的事！為此，管中閔的義務律師團已發出聲明指出，將會「為大學自治與學術自由，奮戰到底。」

事實上，不只管中閔自己決定投入司法戰，此一事件更在國內高教圈引發連鎖效應。除了台大校園已出現「還我校長」、「尊重大學自主」等布條外，象徵台大精神的傅鐘已掛滿抗議黃色絲帶，並已有人開始靜坐抗議。國立大學校院協會也於28日發表聲明指出，大學是社會公共財，有其獨立性，需要與當前社會和政治保持適當分野；而基於大學自治精神，政府不應干預遴選結果。因為依據大法官解釋，大學自治屬於《憲法》第11條講學自由之保障範圍。

清華大學師生則發表《清華429宣言》，以1991年發生在清華校園的「獨台案」為例，提醒蔡政府，當時這個事件曾促使全台灣各大學與知識分子在第一時間站出來聲援，因而促成了知識界的大團結。清大的這份宣言除了直接要求撤換教育部長（吳茂昆）、收回此次台大遴選事件的成命外，並要求立即修改《大學法》，由遴選委員會自主決定各大學校長的人選。

由於五四在即，台大決定發起「新五四運動」，進行走上街頭、罷課、罷教等抗議活動，各校也紛紛響應。然而，目前看來，蔡政府似乎還沒有覺察到，一場知識界的學運正在風起雲湧，因為「拔管」已直接踩了大學自主甚至校園民主的紅線，學界必須挺身而出。

這令人聯想起2013年「洪仲丘事件」所引發的白色力量運動，當時25萬人走上凱道「八月雪送仲丘」，不但逼得國防部長高華柱辭職，更直接造成2014、2016國民黨連著兩場選舉大敗、失去政權。

史學家黃仁宇在《萬曆十五年》一書中提出，看似「沒什麼」的事件往往預告了政權的衰敗，因為政權的根基其實已經腐爛，一件件執政者眼中的「小事」正是大敗壞的徵兆。洪仲丘的死訊傳出時，當時執政的馬政府與國民黨一定沒有想到，後續會引發如狂濤洪水般的民怨，以至於沖垮了藍色政權。畢竟，長久以來，軍中管教不當致死的案件並不少見，還曾有位國防部長說：「哪個地方不死人！」不是嗎？

同樣地，民進黨全面執政後，掠奪其他政黨的財產、人民的年金、民間社團的資源，無不得心應手、手到擒來，以至於他們輕看拔管案的後座力，認為這只是一片蛋糕、另一件無足輕重的小事，卻不知人民的憤怒早已累積到臨界點了。

因此，拔管事件的影響正迅速擴大中。如今，這已不只關乎管中閔一個人的正義能否得到彰顯，更不只是管中閔一個人的戰役，也不是台大一所學校的戰役，而是大學校園的自由民主價值還能不能維繫下去。大學自主是民進黨在野時拚命要求、全力爭取才能得來的，如今卻很可能成為民進黨的「萬曆十五年」！（作者為資深媒體人）

(中國時報)