請台大聘管代代理校長

2018年04月30日 04:10 中國時報 張亞中

是幸？抑或不幸？一個荒唐的決定又把台灣逼到了歷史關口！

日前教育部對台大校長當選人管中閔的決定，並不是一個普通的決策，而是個歷史性的決定！教育部的粗暴蠻橫，把自己、也把那躲在教育部背後的民進黨政府拉到了和獨裁者同一個歷史層級。一個號稱民主進步的政黨，以這種方式呈現它的本質與墮落，令人不齒，也讓我們為台灣的苦難而難過，而悲嘆！但同樣地，這樣一個歷史性的決定也在考驗著台大，看我們是不是有骨氣、有勇氣做出如蔡元培、傅斯年等前輩當年的歷史性回應！

對台大而言，現在要思考的已不再是有無校長的問題，這影響還不會致命，現在的問題在於，台大要否抗拒政治的粗暴、要否捍衛作為學術生命基礎的學術自由與大學自治，以及如何捍衛、如何迫使當權者屈服。

學術自由乃是思想、言論自由的基礎，沒有學術自由，就沒有理性精神的發揚，人類就永遠處於蒙昧之中，然後各種黑暗的權力、暴力就將肆無忌憚地侵吞我們，成為暴政下消滅所有人性的場域。歷史的斑斑血淚，從黨錮之禍到東林之難，哪一次不是無數泯滅人性之惡行的開端？

大學沒有自主，就不叫大學。這次教育部要台大重啟校長遴選委員會的決定，如同是端到蘇格拉底面前的那碗毒酒，蘇格拉底無法以一己之力抗拒雅典民粹的暴力，然則我們台大也要步蘇格拉底命運的後塵，乖乖地順從暴君的指令，吞下這碗重啟遴選程序的毒酒嗎？當遴選委員會在台大重啟之日，就是台大在羞辱中死亡之日，也是台灣學術自由滅亡之日。

對台大而言，這次的校長遴選工作已經完成，所以原有的遴選委員會當然已經解散，無所謂重啟的問題。今天教育部不發校長聘書，那是教育部的事，台大已經有新任校長，只是教育部不承認而已，台大不需要配合。

讓時間來證明學術自由或行政濫權才應是台灣社會的價值。請容我以台大一員的身分，如此提議：除提起法律訴訟外，由郭大為代理校長即日起聘請管中閔教授為本校的副校長，管副校長起聘之日，郭代理校長即開始請假，由管副校長代行校長職權，如此台大可正常運作，管代代理校長也可遂行其抱負。至於何時可以有正式校長，已不是台大之事，蒙羞的也不會是台大，讓摧毀大學自主者受到全球的嘲笑、唾棄。台大自可昂首挺胸，面對學術，面對世界，也面對歷史！

在歷史性的決定面前，我們可以凜然，但不該遲疑，更不應該怯懦，也要有因應的策略，更要有捍衛價值的決心。台大是台灣學術自由的首府，師生們有責無旁貸的義務，必須將絕不屈服的訊息堅定地回應當權者。我也相信，只要台大堅持，最終一定會迫使當權者向學術自由、大學自主認錯屈服！

（作者為國立台灣大學政治學系教授）

(中國時報)