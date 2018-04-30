兩韓和平成局 要靠大國善意

2018年04月30日 04:10 中國時報 湯紹成

兩韓峰會後，國際廣泛回響，川普支持群眾興奮直呼「總統應獲諾貝爾和平獎」，因川普的功勞最大，良有以也。全球和平氛圍一時遽升，確實值得稱慶。但這只是朝鮮半島和平進程一小步，未來的困難仍多，尤其相關各國利益各異，且環環相扣，牽一環動全局。

當前兩韓的發展是個良好開端，尤其《板門店宣言》清楚表明和平、發展、交流、人道、弭兵與統一等兩韓的共同目標，看來煞有其事。但鑑於前兩次的宣言華而不實，此次雙方也都會引以為戒，鼎力促成。但問題是，兩韓的和平並不是兩韓可以決定的，還必須仰仗周邊大國的支持。

首先當然是美國的角色。當年美國是韓戰的主導者，如今兩韓交界處還有以美國為首的聯合國駐軍，再加上美韓軍事同盟，共有2.8萬美軍駐南韓，若兩韓真正達成和平協定，美軍撤否？茲事體大。下月的「川金會」必會觸碰此議題，而美方又以朝方棄核為談判的先決條件。有關此點，此次「文金會」並未凸顯，明顯看出小金有意等到「川金會」再談。就算美朝雙方能達成部分妥協，還需要相當的規畫與逐步執行才能克盡其功。

此外，中方的態度也極為重要。與美、朝同為1953年停戰協定的簽字國，兩韓和平協定必定需要北京背書，其支持與影響的程度如何，乃是極為重要的挑戰，簽訂中美韓朝四方和平協定的難度更不在話下。過去這一年多來，南韓因駐紮美國薩德飛彈系統與中國交惡，如今情勢改變，如何善後也是各方重要的考量。

其實，當前北韓所扮演的緩衝地位，強化了北京對於金氏家族一貫的支持。若北韓被南韓統一，美國對中國的威脅大增，北京自然難以接受。尤其，以往中朝關係和睦之際，北韓還是北京對美的有利籌碼，這可由2004、2007年兩次台灣公投綁大選時，美國強力反對台灣的態度，與北韓事後廢棄核反應爐等行動，明顯可以看出中美交鋒的痕跡。

如今朝鮮半島出現和平，北京打北韓牌的效果劇減，這就如兩岸和平時，美國將喪失以台制中的槓桿類似。因而如何重拾以往有利的地位，自然是北京的重要考量。

在此發展中，最被邊緣化的國家是日本。基於歷史的原因，兩韓人民都對日本沒好感，因而朝鮮半島的和平將會更加促進日美關係的發展。如今中日關係開始融冰，高層相繼互訪。但當前安倍在國內的醜聞發酵，更增加日方在中、美兩大國之間難為小的挑戰。

俄羅斯也歡迎朝鮮半島的和平進程，但作為六方會談之一的角色，自然也有其相對的利益。由於俄國與西方國家長期不睦，中東戰事也煞費周章，其倚賴中國支持的需求必會增加，因而可預期，俄方將會強化對北韓的支持力道，並與北京相互為用。

總之，兩韓終於破冰，但因沉痾已久，化解不易，勝負難分。但畢竟這是一個好的開始，再加上相關各方的高度善意，未來的發展應該還是可樂觀期待。

（作者為國立政治大學國際關係研究中心美歐所研究員）

(中國時報)