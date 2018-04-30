2018年04月30日 04:10 中國時報 蘇南

敬鵬公司平鎮廠28日晚間發生大火，延燒達19小時以上，造成5名消防人員殉職、2移工死亡，2名消防人員仍在救治中的慘劇。根據監視器，起火地點在5樓，7位打火弟兄為救受困員工入火場，一度發生失聯，因火勢不斷擴大，火場有強酸強鹼等潛在威脅，現場指揮官要求帶隊小隊長撤出人員。但下令撤離後，極短時間內發生數次爆炸，打火弟兄被壓制在該廠的重型機械下，無法脫身喪命。

家屬悲痛質疑，是否因錯誤的「救災決策」而害命？火場堆積大量汽車印刷電路板（PCB），又有約2400公升柴油，屬油類火災及普通火災之複合型，雖出動48輛消防車及244名消防弟兄布置水線滅火，仍無法抑制閃燃發生。其滅火方法若加上掩蓋法以隔離氧氣，使之窒熄，可能會更有效。PCB及柴油燃燒時溫度甚高，只有使用控制它們的特定滅火劑效果才較好。尤其此次不幸喪命多為僅20多歲的年輕消防員，火場經驗判斷可能不足，現場指揮應於「安全救災」原則下進行，當時若能預判救災的高風險，有效規畫救火戰略，非無減少死傷之可能。

敬鵬的平鎮一廠在10多年前亦曾因壓板機熱煤油溢流，引燃一旁的柴油後發生小爆炸而起火，加上現場堆置大批硫酸、鹽酸等有機溶劑，情況一度危急，所幸消防隊及時控制火警，救出5名員工。此次起火的平鎮三廠，雖其消防安檢和危險物品管制檢查剛於去年通過，但其安檢紀錄、公安設施、職災訓練等有待進一步檢視。基於國內生產PCB業者包括華通、金像電、燿華、志超、欣興、楠梓電、健鼎等都曾發生火災，建議主管機關對PCB廠應加強其防火自主檢查及申報制度。

從勞動部網站可得知，此次出事的敬鵬工廠竟是勞檢公安違規大戶。故筆者建議消防主管機關應比較美國、日本先進國家的防火管理制度，檢討改善我國相關的管理制度，以因應六都在合併後數量龐大的工廠防火管理問題，強化高科技廠房的自主防火管理，加強宣導使用者自主防火檢查及教育訓練，落實「自己財產，自己保護」，強化易燃、易爆工廠的防火意識。

針對敬鵬不幸事件，除調查火災原因、消防及逃生避難設施外，對於大量化學溶劑、PCB工廠的防火自主檢查制度，建議官民合作，建立制度落實執行，才能有效遏阻近年來PCB廠一再發生火災之悲劇。（作者為國立雲林科技大學營建系教授、雲林縣政府消防局火災鑑定委員）

(中國時報)