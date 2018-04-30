襲警罪重在嚇阻

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中國時報
杜承諺

近日針對是否應增訂「襲警罪」，有人從強化公權力威信著眼而持肯定態度，亦有人基於避免法律適用上的疑義，認為不宜增訂。其實，針對此項議題，從第一線執法人員的角度觀察，增訂「襲警罪」的主要意義或許不在公權力是否被強化，而是能否藉由提高刑責所衍生的一般預防效果，以確保本身執法時的安全。

以《醫療法》第106條第3項及第4項之增訂為例，民國103年時，鑒於急診室等醫療處所經常發生攻擊或威脅醫事人員之情事，嚴重影響醫事人員從事醫療行為時的安全，遂比照《刑法》第135條妨害公務罪之體例及刑度，將對醫事人員施以強暴或脅迫之行為，列為獨立之犯罪；至106年更將適用對象擴及至緊急醫療救護人員，且將規制之行為，增列恐嚇或其他非法的方法。

而第一線執法人員，特別是警察人員，由於職務特性所致，其與執法對象發生衝突的可能性遠高於醫事人員或緊急醫療救護人員，故如何於法令上給予其更充分的保障，實為國家之責。至於方式，若參考國外立法例，可能有維持現行《刑法》妨害公務罪的規定，並委由法官從重量刑；或將「襲警」列為妨害公務罪的加重要件；或將「襲警罪」增訂為刑責更高的獨立犯罪等三種。

其中，方案一的效益須經由長期判決累積方可顯現，無法於短期內發揮效果；至於方案二或方案三，因於《刑法》明定嚴重的處罰效果，故可有效發揮預防成效，屬立即可見效的方案。 雖有論者認為，警察人員本知悉執行職務時有遭受攻擊之危險性，且國家已給予危險加給，故無增訂「襲警罪」的需求，但對於危險性越高的職務，國家當然須相應給予更高的保障，如此，方能使有志之士更願意投入此種工作，並進而達成國家確保人民安全及維護社會治安的任務。

（作者為新北市警局偵查員）

(中國時報)

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