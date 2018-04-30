社論》金正恩編、導、演朝鮮和平大戲

2018年04月30日 04:10 中國時報 主筆室

27日南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩在板門店舉行了史上第3次南北韓高峰會，這場全球矚目的「文金會」過程精彩，戲碼繁多，最後簽署了《板門店宣言》，雙方宣示將結束朝鮮半島戰爭狀態，並追求全面非核化。以宣言而言，確實令東北亞的緊張大為緩解，和平露出曙光，但危機最終是否能解，仍取決於金正恩能否落實承諾。

這場「文金會」宛如金正恩的個人秀，他自信自在，熱情主動，即興地把文在寅拉過38度線，進入北韓領域，還答應隨時都願意訪問首爾。他帶著平壤冷麵而來，和文在寅一同種樹、散步，鄭重簽署《板門店宣言》，晚宴上更是開懷暢飲，在全世界媒體緊盯下，演出一場他精心策畫的和解大秀。以個人的臨場表現而言，絕對可以為金正恩按個讚。

在金正恩策畫的一連串和解戲碼中，「文金會」其實是在為他和美國總統川普的「川金會」預打廣告。和電影的預告片一樣，他必須在「文金會」端出足以讓川普動心的誠意好康，才能吸引美國拿著北韓最渴望的和平條約來進行「川金會」。因此，《板門店宣言》中矢言追求朝鮮半島全面無核化，正是亮給美國看的交換籌碼，金正恩藉此告訴美國不要怕，北韓核武對美國的威脅是可以解除的，只是要拿適當的條件來交換。

其次，金正恩此行訴諸韓民族的大義，飲食、種樹、停止敵對行為、重啟離散親人團聚活動、兩韓共同參加2018亞運等，都是在強調南北韓是流著相同血脈的同胞。這些動作也是在告訴南韓不要怕，北韓的炮火不會射向南韓，南韓不是只能為美國當馬前卒才能自保，兩韓可以攜手開創韓民族前所未有的光明未來。民族大義與整個韓國的興盛，對韓國人來說具有至高重大的意義，如果朝鮮半島有和解及共同發展的機會，南韓是會願意繼續耕耘這個歷史契機的。

此外，《板門店宣言》還尋求南北韓和美國的三方會談，以及再加上中國的四方會談，這是在邀請中國加入成為制衡美國、保護北韓的力量，並且為將來美國與北韓的和平條約創造國際支持。比起之前的金日成與金正日，金正恩面對中國時明顯更有自主性，他去年拒見中國特使宋濤，今年親訪中國並邀訪國家主席習近平，都是依自己的籌謀與步調來走。對中國來說，儘管金正恩一直強勢主導東北亞的和戰之局，但中國也不宜一再落於被動，甚至被撇在局外，否則不利於中國掌握東亞局勢，因此支持金正恩向美國討來和平承諾，也是符合中國的利益。

金正恩的最終目標是國家安全與經濟發展，他日前宣示要建設社會主義強國，心中即是以中國為仿效典範。發展核武與飛彈不是真要和美國開戰，而是要有足夠強大的恫嚇武力，才能逼得美國承諾以不攻擊北韓為前提的和平條約。如果能夠既換得美國的和平承諾，又能解除制裁取得經濟援助，北韓的安全和發展便將得到空前的機遇。

金正恩少年時曾留學瑞士，喜歡搖滾樂和籃球，和祖父與父親不同的是，他更了解外在世界，也更渴望得到外在世界的注意與肯定。他強悍自負、果斷狠辣，很想和世界各國平起平坐，爭取與川普進行「川金會」便能讓他在國際舞台上晉階為和美國總統比肩對話的要角，這對他來說是極大的榮耀，也是重大的歷史功績。他深切期望在「川金會」中取得成果，應願意在廢核上做出承諾，才能說服美國和他交易。

金正恩之前已宣布停止核試及洲際飛彈試射，不過「凍核」與「廢核」還有一段漫長的距離；即使是廢核，如何查驗監督並確保不可逆，也將有一段拉鋸角力，而且可能又是一場失望。《板門店宣言》宣示的是「朝鮮半島無核化目標」，顯然美軍也須相應撤核，美國是否接受仍有很大變數。何況北韓過去曾經3度做出廢核承諾，結果都不得落實。

金正恩有心求和，文在寅希望促統，兩韓和解搭順風船一日千里。居於主動主導地位的金正恩正逐漸以他的意志改寫東北亞戰略態勢，未來究竟有何變局，有待密切觀察。

(中國時報)