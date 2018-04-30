2018年04月30日 04:10 中國時報 主筆室

蔡總統日前啟動「5+2產業創新」系列行程，邀請媒體一起見證執政兩年的產業成果，稱可讓「台灣經濟轉大人」。

蔡英文說，「5+2」不是口號，是具體的產業發展與創新。她在台南亞洲航空公司參觀，誇獎亞航這兩年成績有目共睹，接下許多維修訂單，營業額翻倍成長；她也強調，「國機國造」的政策不會改變，也將使命必達，務必完成任務。

總統鼓勵企業，值得肯定，但也不宜太「跳TONE」。國內航太產業原本就有參與國際飛機製造的供應鏈，也有從事飛機維修，去年起全球景氣復甦，創造近10年最佳成長率，廠商業績原本就成長多，而且維修、製造零組件跟「國機國造」相距極遠，政府不該拿來魚目混珠，稱之為「國防產業自主」已有成績。

蔡政府最引為成績的綠能科技，主要是吸引不少外商來台投資風電。但外商來台蓋風電賺台灣的錢，跟來台投資設廠讓台灣有能力出口賺國外的錢，對台灣的利害完全不同。衝著綠電保證收購價格比國際行情高出2倍而來的外商，不會為台灣創造有出口能力的風電產業鏈。

在蔡總統宣傳「5+2」產業政策成績的同時，國際知名財經媒體《彭博》卻刊出分析，指台灣「被新加坡、香港、南韓這其他亞洲四小龍拋下」，並指台灣今年的人均國內生產毛額落後南韓約26%，到2023年差距將擴大到47%。國外專業財經媒體「看不到」台灣經濟正要「轉大人」，反倒是看到落後之勢更嚴重而已。

(中國時報)