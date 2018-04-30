朝核到伊核 合成一盤棋

2018年04月30日 04:10 中國時報 劉必榮

舉世矚目的兩韓高峰會議為國際政治掀起一陣旋風，攪動的不只是東北亞的政局，更是從朝核到伊核的一整盤棋。

金正恩的和平攻勢為朝鮮半島帶來嶄新的局面，文在寅開懷的笑容展現出爭取到朝鮮問題話語權的自信。《板門店宣言》一開始就宣示，「南北韓確認民族命運自決的自主原則」，可以看出兩韓努力主導命運的企圖心。

可惜朝鮮半島局勢就和兩岸關係一樣，是鑲嵌在國際政治的大棋局之中，不是在真空中存在，也無法讓兩韓率性而為。文金會之後，還有川金會，還有習近平訪北韓，還有安倍可能還要跟金正恩見面，一次次峰會就像一個個「點」，慢慢連成一條「線」，這才能畫出東北亞情勢發展的軌跡。每個人都想影響這條線的方向，但是誰才是主導的力量？

以目前的談判結構來看，兩韓峰會只是序曲，美國與北韓的峰會才是大戲。但是美國的北韓政策是什麼？原先一些評論指出，有關美朝峰會的訊息都是外部在放話或傳話，平壤自己一直沒有確認。其目的應是在等美國鷹派國安團隊上位，提出新的北韓政策後，再評估是否確認與川普見面，後來發現並不是這樣，平壤還是對美朝峰會予以確認，因為這樣才能掌握主動。可是，我們還是不曉得美國完整的北韓政策或完整的去核政策是什麼。

「伊核」和「朝核」是一個對照組。伊朗目前都還接受國際原子能總署的監督，也都信守《伊核協定》，但川普卻不斷批評伊朗，並揚言撕毀《伊核協定》；北韓還沒有做出任何「可查證、不可逆」的去核行為，川普卻願意跟金正恩見面。論者指出川普之所以厚北韓而薄伊朗，當是因《伊核協定》係前朝所簽，與他無關，只有真簽下朝核協定才會烙下川普的印記，兩者自不可同日而語。可是外界卻很難從中解讀美國的政策：對伊朗的態度，得到保守右派的支持；對北韓的態度，得到自由左派的歡迎，但這南轅北轍的政策如何編織得出完整的論述？其他國家又如何從中找得出因應美國的行動準則？

美國學者指出，過去美國在國際事務上之所以能夠領導，是讓自己做一個平台的角色，所有不同的意見在這裡彙整，並形成共識，作為跟製造麻煩國家談判的起點。為了形成共識，美國在平台上折衝妥協，雖也做了一些讓步，但總能讓美國站在國際的中心，對所有事務都保有話語權，雖然有些國家會威脅退出，但美國總是扮演了理性穩定角色，那些國家最終還是回到這個平台。

可是川普卻打破了這個模式，他不再讓美國扮演凝聚共識的平台，而是自己隨時揚言退出。這或許是川普的談判風格，但作為一般國家這種戰術或許有效，但美國不是一般國家，她是領導。不扮演共識平台之後，美國在很多事情上也失去了話語權，一些國家碰到問題甚至刻意閃開美國，這讓美國的領導地位逐漸衰退。這種批評與憂心，多少也有它的道理。

把這個現象再套回到東北亞，我們就知道如何追蹤將來兩韓情勢究竟是誰在主導，更可以連動觀察「伊核」和「朝核」的相互影響，這樣天下一盤棋的概念就可以浮現，對國際政治的圖像也可以看得更為清楚。

（作者為東吳大學政治系教授）

(中國時報)