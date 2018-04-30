2018年04月30日 04:10 中國時報 孫揚明

美國與中國大陸的貿易戰打得火熱，全球各主要國家無不對未來的可能後果，尤其是對全球的整體經濟趨勢憂心忡忡，因為這是一場雙方整體「政治經濟」與發展趨勢的較量及碰撞，根本與純貿易事務無關。這個碰撞在美國片面宣布對大陸的中興通訊進行長達7年的制裁後，北京的反擊力道雖尚未出爐，但各方都覺得最好是「避之則吉」。

對於美中貿易戰，我們的經濟部大概是全球唯一一個原本可以沒事，卻自己跳出來搖旗吶喊選邊站的國家，這種作法只能說是「白目」。在中興案發生後，在美方主動宣布商務部長羅斯赴北京進行談判時，我經濟部卻「主動出擊」，對中興祭出戰略性高科技貨品出口管制。這種作法有沒有評估過會給中美談判增添何種的變數？須知馬屁拍錯拍到了馬腿上，是會有不良後果的。

美國11月即將進入期中選舉，如果出現一輪與中國大規模的貿易報復行動，後果未必有利於川普，一旦共和黨在國會的形勢逆轉，對身陷「通俄門」案的川普必將形成重大傷害，可能是考量到這種政治後果，所以川普才派羅斯前往北京。如果美中最後達成妥協方案，那到時候蔡政府將落得兩面不是人。

任何政策的評估都必需基於事實，考量後果與價值。我們可以清楚地臚列出大陸對我經貿影響的面向：首先，大陸觀光客來台數量的影響，這是完全操之在彼，而我無能為力的，但陸客對台經濟成長的貢獻接近1個百分點，如果大陸對我報復呢？經濟部是嫌我們今年的經濟成長率太高了嗎？

其次，從2002年開始，如果沒有對大陸出超的挹注，台灣的外貿就是赤字，這點迄今不變，而且台灣對大陸的經貿依賴日深，這還不算大陸所主導的區域經貿體系在內。僅以今年內可能簽訂的《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）一項，其成員與台灣的貿易即占台灣進出口總額約60%。經濟部的小動作，難道是要讓蔡總統的「新南向」政策架在天上？

而如果考量台灣的國際組織參與，經濟部的動作更顯得冒進。民進黨政府念茲在茲的世界衛生大會（WHA）今年大概又泡湯了，那往後的國際刑警組織、國際民航組織呢？台灣還想參加嗎？最近我方在國際上屢遭外交衝擊，包括我駐約旦代表處被迫更名，教廷也可能與我斷交，我們還有多少外交籌碼可以消耗？

殊不知，現在國際外交的現實情況是，即使美國支持我們的，也不一定做得到；但如果是北京反對的，我們一定做不到。哀哉！對於川普政府善變的政策與民進黨政府魯莽的作法，可能就如美國智庫的評論「台灣要準備面對最壞的情況」！

（作者為資深媒體人）

(中國時報)