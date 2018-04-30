2018年04月30日 04:10 中國時報 胡勇

這是一次特殊的峰會。不到1年前，中國、印度還劍拔弩張，險些兵戎相見，如今卻峰迴路轉，春暖花開，此其一。其二，在這幾年中國的元首外交中，閒庭信步，縱論天下的領導人非正式會晤這一特殊安排只在對美外交中出現過，如今對印外交也複製這一模式，在中印關係史上史無前例。

最後，在今年6月即將赴青島出席上合組織峰會前夕，印度總理莫迪專程飛赴武漢與中國國家主席習近平展開戰略溝通，也凸顯了中印關係的極端重要性。雖然為期兩天的峰會不可能解決幾十年來的舊怨新仇，但至少中印關係成功按下了重啟鍵，實現了觸底反彈。

「中印都是世界經濟增長的重要引擎」、「一個良好的中印關係是維護世界穩定的重要積極因素，對促進全人類的發展進步意義重大」。會晤伊始，習近平便從戰略高度對中印關係作出了判斷。這一基調也得到莫迪的正面回應。

在雙邊關係領域，兩位領導人也達成廣泛共識，一致認為雙方要加強對話、交流與合作，增進相互信任，妥善管控分歧。其中有個細節值得一提。此次中印領導人會晤後雖然沒有舉行記者會或發表聯合聲明，但新華社發布的《中印領導人非正式會晤達成廣泛共識》與印度外交部發布的《印中武漢非正式峰會》的內容幾乎如出一轍，通篇都以「雙方（兩位領導人）認為或同意」開頭。會晤的成果跟之前一些外媒老惦記著的「分歧」完全相左。

當然，聚焦合作，淡化分歧並不意味著分歧就不存在，關鍵在於如何處理好分歧，這就涉及戰略互信的問題。習近平在會晤中重點談了增進互信的三個關鍵點，或者說三個「彼此」。第一，中印應是好鄰居、好朋友，要將彼此視為世界力量對比變化中的積極因素，當作自身實現發展夢想的合作夥伴。第二，中印的發展壯大是大勢所趨，對彼此是重要機遇。第三，中印都奉行獨立自主的外交政策，要本著積極、開放、包容的心態，正確分析和看待彼此意圖。

莫迪儘管沒有直接回應，但印方也同意「在兩國領導人引領下，加強政治、安全等領域對話，及時就雙方關心的重大問題充分溝通…」。更重要的是，雙方同意兩國領導人將以不同形式繼續保持戰略溝通。

正如會晤開始前新華社所鋪墊的「中印之間共識遠多於分歧」，合作遠大於競爭，互利合作、共同發展，是兩國的必然選擇。習近平和莫迪都是具有遠見卓識的政治家，相信他們不但能促成中印關係重啟，還能真正實現兩國同時和平崛起。至於心心念念將印度作為新南向「重中之重」，甚至期待能與印度產生政治或戰略上勾連的蔡政府，還是不要抱不切實際的幻想了。

（作者為美國喬治城大學訪問學者）

(中國時報)