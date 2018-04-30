2018年04月30日 04:10 中國時報 葉家興

台灣經濟景氣正呈現內冷外熱兩面情的光景。一方面主計總處上修今年的GDP成長率至2.42%，另一方面，台北東區租金下滑、傳統服飾商圈沒落，全台各地也都傳出精品零售百貨、餐飲、書店熄燈、關店的消息。相形之下，出口產業似乎成了GDP堅挺不墜的重要功臣。

確實政府對此頗引以為傲。去年台灣對外出口總額超過3000億美元，成長13.2%。財政部認為這是貿易上豐收的一年，出口表現振奮人心。連帶地，在出口相關行業股價攀升的帶動下，台股跟著屢創歷史新高的國際股市站上17年高點。

不過與過去幾次台股上萬點帶動的內需消費火熱不同，這波的股市多頭似乎拉不動台灣內部的消費景氣。除了蔡政府上台後，消費力強的陸客大減之外，大批青壯人口在境外就業，以及退休人口面臨年改政策不確定而採取保守消費，恐怕都脫不了關係。

就算只看出口，13.2%的成長當中近半應該歸於台幣升值6.2%。換言之，新台幣計價的出口僅成長7.0%。而國發會的景氣燈號指標中，工業生產與出口也多半徘徊在低迷、動能不足的燈號。

此外，跨國比較更可以看出自己的相對處境。世界貿易組織4月初甫公布全球貿易展望與去年排名。數據顯示，台灣在全球商品出口和服務輸出排名，已經分別下滑到第18位和第27位。曾經在「台灣錢，淹腳目」的1990年代初期，台灣出口不僅居亞洲四小龍之首，甚至更超過中國大陸。如今，不但中國大陸的出口躍升為世界第1，南韓、香港、新加坡也都超越台灣。與亞洲各國如泰國、印度相比，我們還是唯一出口排名倒退的經濟體，從一度的第12名（南韓第13、大陸第14）慢性股災式一路下滑。

南韓與大陸的出口躍升，不可諱言與其產業升級、研發創新、技術進步等都有關，然而匯率扮演的角色恐怕也不容忽視。人民幣曾在1994年大幅貶值5成，即使近10多年的緩慢升值，仍沒有回到當年的幣值。而過去30年來，台灣與南韓一起從固定匯率走到管理式浮動匯率。但台幣兌1美元從40升到30，韓元卻從600貶到1100。換算起來，30年前同價位的台、韓商品，如今在國際市場上，台貨卻要比韓貨貴上1倍，使得台灣產品在國際市場上備受來自南韓的壓力，也因此喪失不少出口賺取外匯的空間。

30年來台幣相對韓元升值1倍。相對強勢的台幣也使國人願意購買韓國手機等國外商品，同時也願意到附近的首爾、東京、長灘島等地旅遊，無疑這也壓縮了澎湖金馬、花東、墾丁等國內旅遊消費空間，因為到國外變便宜了。然而試想，如果台幣兌韓元維持跟30年前一樣的匯價，去濟州島旅遊還會比去墾丁便宜嗎？

過強的匯率抑制總體出口競爭力，也排擠內需消費。當然，這對毛利率高的IC設計、晶圓代工等行業不成問題。不過，對於在效率、技術和創新等未跟上的廣大商家而言，卻恐怕成了熄燈、關店的推手之一吧？（作者為香港中文大學金融系副教授）

(中國時報)