約夏貝爾 教你聽懂四季

約夏貝爾是當代最著名的小提琴家之一，他以演奏電影《紅色小提琴》配樂榮獲奧斯卡金像獎電影原聲帶大獎而聲名大噪。（牛耳提供）

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中國時報
／台北報導

作曲家韋瓦第《四季》小提琴協奏曲流傳至今將近300年，依舊膾炙人口，動人心弦，其中以「十四行詩」對照四個樂章的流動更是貼合曲意，至今仍是最受歡迎的古典名曲。由約夏貝爾與聖馬丁學院管弦樂團合錄的《四季》版本網站日前正式推出，透過詩句跟音樂的對照，天涯海角都可以免費理解這部偉大之作。

牛耳藝術總監牛效華表示，今年5月底約夏貝爾與聖馬丁學院管弦樂團將攜手來台，帶來這首經典的韋瓦第《四季》小提琴協奏曲，「我們這次特別推出約夏貝爾與聖馬丁學院管弦樂團的《四季》網頁，樂迷們不論颳風下雨，只要滑鼠一點，就可以在十四行詩字裡行間點播《四季》心情。」

收錄進網站 隨時點播

1725年，「協奏曲之王」韋瓦第以器樂聲響描寫自然景色而譜寫出《四季》小提琴協奏曲，將十四行詩放在樂曲中合適的地方，當作記號和節點來表達自己對大自然的看法。至今《四季》依舊廣泛被演出，甚至用於廣告與電影等配樂之中。

可當音樂課堂教材

韋瓦第在創作《四季》協奏曲時，各季節都搭配一首十四行詩，後人雖已經尋覓不到詩作的原作者，但極有可能正是韋瓦第自己所寫。他以詩為引子描述樂曲內容，無論是一望無際的草原或是夏日午後的西北滂沱大雨；無論是秋風吹拂，獵人外出打獵或是旅行北國，皚皚白雪堆積山頭，韋瓦第的《四季》都可以讓樂迷感受到大自然遞嬗之美。

牛效華表示，這個網站可以讓樂迷重新溫習這首樂曲，音樂老師可以當成課堂使用的教學素材。

(中國時報)

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