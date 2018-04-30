從傳統出發 陸重技術、台愛創意

2018年04月30日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

同樣都是學二胡、琵琶，國樂、民樂兩岸音樂教育大不同！成功大學藝術研究所特聘教授施德玉分析兩岸國樂及民樂教育發現，中國大陸重視技術、思想，個別課1周2小時，必修則是共產黨思想教育，教出來的民樂學子技巧極好，服從性高。台灣個別課每周僅1小時，強調多元文史哲選修課程，學生普遍創意十足，在限制裡找出口，深具彈性。

施德玉表示，只有了解兩岸學校規畫國樂與民樂課程的用意與目的，再進行課程學分數、時數的排比，才能深入探究兩岸培育國樂人才的異同，「課程的不同，時數的不同，也可以看出兩岸的國樂或民樂教育想要培養怎樣的人才。」

施德玉排比分析顯示，「台灣3所大學國樂系的課程，比較重視國文、外文、自然、社會學科和服務學習；大陸的3所音樂學院國樂系的課程，比較重視英文、思想道德和政治的面向。」

有趣的是，在兩岸不同著重點的通識人文基礎訓練之下，台灣學生課程以社會、藝術居多，在人文素養上比較多訓練；大陸學生則要上「校風校紀教育」、「馬克思主義基本原理概論」、「毛澤東思想與中國特色社會主義理論概論」等，在思想道德和紀律上會比較嚴謹而專注。

施德玉以演奏琵琶出身，過去曾擔任台灣藝術大學國樂系系主任，文化大學國樂系兼任教授，退休之後擔任成大藝術研究所特聘教授。

在這份研究當中，她以台灣的台南藝術大學、台灣藝術大學以及文化大學；中國大陸的中央音樂學院、中國音樂學院和上海音樂學院共6所學校為主要基礎資料來源，從大學各自的民樂系或國樂系課表做深度分析。

施德玉認為，反推回去，這就可以解釋為何民族器樂比賽如果是開放報名，得獎者幾乎都是中國大陸音樂學子的原因了。

(中國時報)