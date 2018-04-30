兩岸傳音人才 能演、能寫又能唱

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中國時報
／台北報導

兩岸國樂能快速地發展，和學校國樂教育有密切的關係。施德玉說，大概在1970年代左右，在台灣高等教育的大專體制中，陸續設立國樂專業科系，以培育國樂專業人才，經過幾十年的專業教育，培育出許多優秀的國樂專業人才，讓國樂能成為民眾喜愛的樂種。

在中國大陸，國樂成長環境更為周全，各地音樂學院的國樂專業學生，脈絡相傳，擁有更好的傳統音樂基礎，對於各地的音樂素材，能快速而有效率的汲取養分，往更精緻更現代的面向發展，所以兩岸的國樂是並進的演進。

從當代國樂演奏家或是作曲家等專業國樂人士的表現力來觀察，施德玉認為，傳統經典樂曲的認識與積累以及樂曲中所賦予的人文意義，仍然是兩岸共同鑽研的重要課題。

施德玉說，從兩岸的教學內容可以反映出兩岸都希望能從傳統出發，進而加入現代觀念，栽培出具備現代創新思維的新型人才，「這部分兩岸的確非常接近。」施德玉分析，兩岸的國樂人才培訓仍然多半集中在專業器樂演奏者為主，不僅強調主修樂器或聲樂演唱的專業技巧和能力，尤其是各種類型的器樂合奏、室內樂、絲竹樂等，也是兩岸共同關注的重點。

兩岸也強調培育創作、理論研究和教學等方面人才的課程規畫，希望國樂科系畢業之後，可以持續朝不同的目標前進。此外，各校大多有設立作曲組，並且開設一些曲式分析、電腦音樂的相關課程讓主修作曲的學生，有更多的專業能力。在國樂教育方面也有心理學、社會學和教材教法等方面的選修課，讓學生不僅能演奏，還具有教學的能力。

(中國時報)

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