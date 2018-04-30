《素還真》砸億元 2020登大銀幕

全新造型的素還真相當時尚，被形容像是「素總裁」。（蘇蔓攝）

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中國時報
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素還真（左）歡慶30歲生日，妻子風采鈴也驚喜現身。（蘇蔓攝）
霹靂董事長黃強華（中）、副董事長黃文擇（右）都是第一次看到新造型的素還真。（蘇蔓攝）

適逢「霹靂一哥」素還真出道30年，霹靂布袋戲29日舉辦「蓮華誕」生日慶典，同時揭曉一系列「還真計畫」，其中最令人熱血沸騰的消息，正是2020年霹靂將推出首部個人角色電影《素還真》。

霹靂國際多媒體董事長黃強華透露，電影《素還真》將耗資約1億台幣拍攝，找來曾在漫威電影團隊的人才擔任電影行銷，並邀請香港編劇跟自己合力創作劇本，目標成為「漫威宇宙」型態的「霹靂宇宙」，他認為電影第一棒就要打出劇集台柱素還真，若做得成功，未來就可以各別拍攝其他人物，打造有連貫的系列電影。

新裝造價50萬

聊到素還真這個經典人物的誕生，黃強華說：「我父親（黃俊雄）創造史艷文，我不能跟他用一樣的人物，觀眾會認角色，因此素還真應運而生。」他最喜歡素還真前期直接果斷的個性，更勝後期的大智若愚，因此電影時空會設定在素還真年輕、血氣方剛的時候。

除了電影計畫，霹靂同時也公布了今年所有新進度，6月29日的「霹靂藝術科幻特展」，結合光雕、科技、前衛設計；9月有《新霹靂異數》可收看；10月則推出與日本合作的《東離劍遊紀2》劇集；12月更有「霹靂魔幻交響音樂會」。

另外還有一場重頭戲，就是由國際級時裝設計師汪俐伶打造全新造型的素還真曝光，新造型採樣電影《駭客任務》、《與神同行》演員穿的帥氣長袍，衣服主色選擇代表素還真的白配紫，胸前圖示也是代表素還真的麒麟，再加上LED燈點綴、綁起頭髮，傳統掌中戲偶時尚升級變「素總裁」，汪俐伶表示全套衣服要價不菲，一套約50萬元。

今起重播劇集

霹靂布袋戲劇集發展源遠流長，目前總長已超越2000集，昨活動現場，霹靂在金氏世界紀錄國際認證官的見證下，完成挑戰金氏世界紀錄「世界最長的木偶戲電視劇集」，後續也將從今日晚間7點開始，長達一百多天不間斷地重播完整霹靂劇集，讓戲迷重溫霹靂布袋戲的重要里程碑。

(中國時報)

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