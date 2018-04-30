林宥嘉喊話兒子 胎動適可而止

2018年04月30日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

丁文琪目前懷孕近7個月外貌依舊亮眼。

演唱會舞台上視訊投射出過世狗狗「哈吉」的插畫，讓丁文琪感動落淚。（取材自臉書）

林宥嘉「THE GREAT YOGA」世界巡迴演唱會「終極家場」28日在高雄巨蛋圓滿落幕，慶功宴上他透露老婆丁文琪在台下，看到他演唱〈我夢見你也夢見我〉舞台後方視訊投射出過世的狗狗「哈吉」的插畫，當場感動落淚，而他自彈自唱丁文琪的歌曲〈不說〉時，怕粉絲不清楚，打上原唱的名字，向全場萬人放閃，至於丁文琪的反應，他表示：「太太說『你弄成這樣，我以為你是在跟我求婚一次嗎？』」

巡演最終場唱回高雄，讓林宥嘉有衣錦還鄉的感覺，因去年阿公過世，他更珍惜與家人的相處，特地邀阿嬤、親友團至高雄看演唱會。丁文琪目前懷孕約7個月，他透露兒子可能在8月8日前出生，屆時他將首過父親節。不過，身為巨蟹座的他，坦言「老婆不希望兒子是巨蟹座，因為家裡已經有一隻巨蟹要對付。」

陪產不敢看兒出生

他表示會陪丁文琪進產房，「但我只敢站在老婆頭的那一邊陪產，看著她的臉幫她打氣。」並不敢直接看著兒子出生。

他透露兒子好動，時常有很大力的胎動，讓老婆不舒服，「胎動是很健康，但希望兒子適可而止胎動，我會對兒子說『麻煩胎動一下，但要適可而止』。」

此外，四大天王的劉德華、張學友、郭富城、黎明，4人皆生女兒，他先前跨年跟郭富城一同大跳〈分享愛〉，是否想跟四大天王結為親家，他打趣說：「當然好啊，那我再努力多生3個。」

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(中國時報)