宇宙人湊韋禮安合組新F4

2018年04月30日 04:11 中國時報 蔡琛儀 報導

宇宙人29日舉辦「我們的探險計劃」演唱會，請到韋禮安擔任嘉賓，除了合唱〈想把你拍成一部電影〉、〈女孩〉，4人更玩心大發合組新「F4」，當場在台上唱起〈流星雨〉，主唱小玉說想當言承旭，「因為我想和志玲姊姊在一起」，韋禮安則因就讀外文系，認領當吳建豪。

小玉說，當初在臉書上票選最想請到的嘉賓，韋禮安高居冠軍，第2名則是安室奈美惠，讓他聽了高興不已；搞笑的是，4人在台上只要一講到「還是會」，就立刻彈起韋禮安夯曲〈還是會〉，韋禮安剛開始還乖乖配合一起唱，但最後忍不住笑說：「好了，已經不好笑了。」

阿奎小玉搞曖昧

宇宙人出道9年，昨是暌違近2年，二度在台北國際會議中心開唱，上次吉他手阿奎在演唱會尾聲大噴淚，他昨開心說：「大家好像都長大了，我也長大了，不會再哭了。」

他們更透過背景畫面，帶領粉絲回到阿奎家的頂樓，該處也是他們出道前創作的地方，小玉笑說，以前暑假常到阿奎家去，熟門熟路到很會用阿奎的飲水機，早上還會幫忙做早餐，兩人也會互幫對方泡咖啡，「這樣好像有點BL」，瞬間讓全場歌迷尖叫聲四起，讓方Q佯裝吃醋說：「你都只講你們的事！」

演唱會最後宇宙人也預告，今年將展開全世界16座城市的巡迴演出，明年更把目標瞄準台北小巨蛋。

(中國時報)