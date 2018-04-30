楊懷民蓋狗園 覓愛心救毛孩

楊懷民（左）長期致力動保議題，昨號召不少藝人一起救救毛小孩。

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中國時報
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王彩樺表示和丈夫經歷婚變烏龍新聞後，現在更珍惜婚姻。（洪秀瑛攝）

65歲楊懷民長期關心動保議題，更與4位好友致力拯救重症流浪狗，在宜蘭冬山買地蓋狗園並成立「莉丰慧民V關懷動物協會」，他29日號召10多位藝人出席「毛起來幸福」活動，表示這2年為了照顧上百隻流浪狗推掉不少大陸戲，最近加入三立八點檔《金家好媳婦》演出，為了這群毛小孩在台北、宜蘭兩邊跑甘之如飴。

他與友人合蓋的狗園每月花費約200萬，收養的是救援死刑犬與病危的狗，友人把養老的積蓄拿來救狗，他自己還沒為狗賣房，「我只有一間房，賣了就沒地方住了」，這2年他帶愛犬住在宜蘭狗園，愛犬還得憂鬱症。他說協會除了賣狗狗周邊商品，也靠外界捐款，有人願意出錢出力都是心意。

稱孫安佐精神正常

對於好友狄鶯兒子孫安佐日前在預審庭外對媒體說「只想看動漫」，楊懷民說，這年紀的孩子誰不看動漫，「他會說這句話是向台灣的好朋友表示『我想跟你們一起』看動漫」，也稱孫安佐精神正常，至於為何不說想媽媽？楊懷民說，孫安佐在賓州每天早晚都跟爸媽通電話，等於一直在一起。

王彩樺之前被爆老公曖昧自家女員工，婚姻觸礁，她當時發聲明澄清沒婚變，昨首露面說：「本來就沒事，我們都有信仰，做不好的事會有因果。」王俐人昨穿熱褲挺小腹出席，被疑有孕，她說與交往不到1年的圈外男友感情還不穩定，現在體重52公斤較豐腴，是因為之前吃了類固醇的藥，加上現在年紀大，新陳代謝變慢。

(中國時報)

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