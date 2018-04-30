CLIO首席彩妝總監親下手－李優 甜美×可愛

喜歡畫畫的李優，既是演員也是畫家，她與中時讀者分享畫作「相濡以沫」。（李優提供）

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中國時報
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韓國CLIO首席彩妝總監宋燕妃拍攝美妝單元，分享最夯韓妞妝容。（JOJ PHOTO攝）
FASIO菲希歐兩情相悅頰彩餅，350元。（FASIO提供）
CLIO珂莉奧新魅黑防水柔順眼線液02完美棕，380元。（CLIO提供）
CLIO珂莉奧極透裸光蜂巢氣墊粉餅03明亮色，850元。（CLIO提供）
CLIO珂莉奧四色立體粼光眼影盤02楓紅玫瑰，620元。（CLIO提供）
CLIO珂莉奧高跟鞋絲霧恆色脣膏03俏皮紅櫻桃，520元。（CLIO提供）
平常總是妹妹頭的李優，特別梳起瀏海換上全新LOOK，時尚度UP，展現巨星氣勢。（JOJ PHOTO攝）
新人李優穿著Marc Jacobs春夏新裝，佩戴Trollbeads飾品，展現韓妝魅力。（JOJ PHOTO攝）

（韓國CLIO首席彩妝總監宋燕妃、髮型喜多）　新人李優既是演員也是畫家，平時喜歡作畫的她，即將在5月發行「李優URIKO首本寫真相冊ARTITUDE」、數位單曲，跨出演藝生涯新的一步，這次參與拍攝本報美妝專題，也一改過去妹妹頭LOOK，首度挑戰紅毯妝容，展現韓妞氣勢。

不明顯脣線妝感是王道

韓國CLIO首席彩妝總監宋燕妃，這次為李優打造不同的韓妞造型，有甜美可愛，也有豔麗動人，她表示，主要用高跟鞋絲霧恆色脣膏打造染脣妝感，可以先把脣部填滿色彩，再用脣刷暈開，「現在不明顯的脣線妝感才是王道，在肌膚打底上，則強調保溼，極透裸光蜂巢氣墊粉餅就是很方便的工具。」

俏皮紅櫻桃色 韓國正夯

宋燕妃笑說，自己平常化妝速度可快可慢，但一定會把底打好，再慢慢加上色彩。她同時也分享，幫韓星Krystal（鄭秀晶）化妝時，對方最愛俏皮紅櫻桃色，這也是韓國現在最夯的色。

李優演繹韓國潮妝，喜歡畫畫的她，對色彩也有獨具的見解，平常也愛紅脣妝容，私下最愛可以修飾膚色的深紅色調，在畫畫上，喜歡隨著心情選色，她也分享自己最愛粉紅色，無法抵抗粉色魅力，也因此在作品中，有許多粉色來作為色彩表現。

(中國時報)

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