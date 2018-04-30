簡嫚書 嘆老公沒看完

2018年04月30日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

萬寶龍藝術贊助系列致敬路德維希二世限量版40書寫工具，筆身內嵌一隻羽飾天鵝，181萬6800元，限量40支已全數完售。（Montblanc提供）

萬寶龍藝術贊助系列致敬路德維希二世限量版4810書寫鋼筆，9萬300元。（Montblanc提供）

才剛當上新手媽媽的簡嫚書日前出席萬寶龍「天鵝國王」路德維希二世書寫工具發表會，分享書寫創作的樂趣，提到她曾寫了100張卡片情書給老公雲昌隆，好讓老公在她忙著拍戲時，若想念她可以拿出來看，「沒想到他只看了十幾張，就不知丟到那裡去了。」語氣十分哀怨。

感情穩定 老公才動筆

簡嫚書笑說，從小到大收到不少情書，一直認為字美很重要，如此才會留下深刻印象。不過老公在追她時，未曾寫過情書，是等到兩人感情穩定談戀愛了，才動筆寫情書給她。至於老公雲昌隆的字美不美？簡嫚書忍不住嘆口氣：「他是左撇子，也就不勉強了。」

簡嫚書與老公將在10月底舉辦婚禮，因此她已開始動筆創作，除了籌備婚禮，還著手設計婚紗，重新享受書寫繪畫的樂趣。

德國新天鵝堡為靈感

萬寶龍發表向「天鵝國王」路德維希二世致敬的4810紀念筆，設計風格以他一手打造的德國新天鵝堡為靈感，包括筆尖的新天鵝堡雕刻、城堡藍色色調的筆身、天鵝細彎的頭頸線條打造的香檳金筆夾、筆蓋上的皇冠等，筆蓋環還鐫刻「WWV 75」，意喻華格納的歌劇作品《羅恩格林》，十分唯美浪漫。

除了4810紀念筆，另有全球限量5支鑽筆和40支金筆，筆身內嵌以羽毛工藝打造的小天鵝，十分可愛，早在瑞士發布時就被全球VIP搶購一空。

(中國時報)