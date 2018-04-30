量販美型小家電

家樂福Toffy經典電燒烤盤，可換章魚燒烤與平煎兩種盤板，1980元。（家樂福提供）

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中國時報
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家樂福Toffy經典電烤箱，採用直立式設計，小巧的外型有大空間，1980元。（家樂福提供）
愛買Fujitek玻璃隨行杯單杯果汁機，紅色外型結合便利單鍵操作，內含1件玻璃杯附吸管式蓋扣，5月8日前原價1180元、特價990元。（愛買提供）
頂好美國Bisell必勝多功能分離式蒸氣拖把25cmx35cmx113cm，無須使用化學藥劑，安心、環保，5月30日前原價1萬元、特價5990元。（頂好提供）
頂好三洋乾式擦地清潔機，5月30日前原價980元、特價690元。（頂好提供）
愛買九陽豆漿機DJ12M-A10，輕巧2.6kg，選用食用級不鏽鋼內層，也可做濃湯、打果汁，5月8日前原價1980元、特價980元。（愛買提供）

量販美型小家電，用小巧視覺系外型討好媽咪的心。家樂福限定6店引進4款馬卡龍色系的日本Toffy小家電，吸引文青目光；愛買集合熱銷紅色小家電溫暖媽媽的心，看好節慶效應，業績可翻2倍。

日本麗克特旗下的Toffy小家電，復古造型、色彩粉嫩很討喜，原本只在網路販售，4月限量引進家樂福，選在北中南來客多的新店、八德店、文心店、彰化店、鼎山店、淡新店6店上架，人氣高的經典電烤箱和經典電燒烤盤最搶手，與四杯美式咖啡機、多功能食物調理機（三合一）價位親民，每台在1280元至2980元間。

愛買觀察近2年農曆年、母親節、耶誕節紅色電器銷量翻2倍，5月8日前精選25款「紅的健康」小家電，九陽豆漿機是3月熱銷冠軍小家電，這次5折價980元，全台限量100台；果汁機、食物調理棒等料理家電每月賣超過1200台，Fujitek玻璃隨行杯單杯果汁機84折價990元，滿足生機飲食媽咪的需求。期間消費滿388元，可用2.3折起加購比利時BergHOFF質感鍋具，市價4000元的無毒塗層方形平底鍋，限時加購價920元。

頂好超市32周年，母親節預購除蛋糕外，也引進冷氣機、電視、吸塵器、掃地機器人、電風扇等家電，5月30日前預購宅配到府免運費。期間移動式冷氣機下殺4.7折；去年限量破盤電視2天賣光，今年PHILIPS 43吋液晶顯示器+視訊盒79折特價1萬1399元，限量20台；美國百年Bissell必勝多功能分離式蒸氣拖把，約6折特惠5990元；三洋乾式擦地清潔機7折特價690元，千元有找，適合小資族。

(中國時報)

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