刷HAPPY GO聯名信用卡

HAPPY GO聯名信用卡有點數瘋狂回饋活動，百貨母親節檔期間最高可享2.5%點數回饋。（HAPPY GO提供）

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中國時報
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為迎接百貨母親節檔期最後一戰，HAPPY GO5月13日前有「聯名信用卡 點數瘋狂回饋」活動，持遠東商銀HAPPY GO聯名卡，於指定百貨刷滿2萬限量加贈200點；持玉山、華南、花旗HAPPY GO聯名卡刷卡並累點成功，享點數2.5%回饋，期間消費滿5筆，有機會抽長榮航空無限萬哩遊2萬5000哩程；華南及玉山銀行於指定通路加碼消費累點，點數回饋後可享最高5倍贈。

根據HAPPY GO旗下市調研究顧問GO SURVEY最新調查發現，96%受訪民眾有信用卡，其中的70%消費以信用卡為主；而民眾最在乎的信用卡優惠類型中，「聯名卡的附加功能」最受青睞，如點數回饋、網購/加油優惠或電子票證功能等，顯示民眾辦卡著重功能性。

HAPPY GO行銷暨業務群副總經理李明城表示，會員點數經營與消費支付息息相關，今年第1季HAPPY GO聯名信用卡所發的點數較去年成長兩位數，與信用卡合作是今年消費支付版圖擴張的重點策略之一。

除「點數瘋狂回饋」活動，6月30日前每周四持與HAPPY GO聯名的遠銀快樂信用卡，至愛買刷卡單筆滿688元，可用200點兌換100元現金折價券，每日每卡限兌換1次，每月限量4000份，可享累兌雙重好康。

(中國時報)

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