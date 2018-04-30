試車報告－MAZDA CX-3 小改款大提升

2018年04月30日 04:11 中國時報 陳大任 報導

多功能方向盤可直接設定MRCC全速域主動車距控制巡航系統。（陳大任攝）

中央鞍部重新設計，多功能控制旋鈕為標準尺寸，更方便就手。（陳大任攝）

中控台上方7吋螢幕可顯示娛樂、通訊、導航等資訊。（陳大任攝）

中央鞍部的置杯架有多種彈性運用設計，最多可放3瓶水。（陳大任攝）

後座中央扶手新增置杯架。（陳大任攝）

去年9月才試過18年式MAZDA CX-3，當時即因其精煉的外型與完整的安全防護配備留下深刻印象；時隔半年，原廠在月初紐約車展發表小改款，Mazda Taiwan搶在最短時間引進，有趣的是，這次改款重點幾乎都是「看不到的改變」。

抑震能力更強化

MAZDA CX-3以獨特魅力開創都會跑旅熱銷，國內每10名進口小型SUV新車主就有3人選擇它；2019 MAZDA CX-3除了質感再進化，包括引擎、底盤都做了重新調校，業者的說法叫做「動態、靜態品質全面提升」。

如果你拿著新舊車款外觀照片比較，大概只能看出保桿、水箱護罩、輪圈的樣式微微不同，座艙內的差別則是中央鞍部已重新設計，置杯架具有彈性爪，可固定不同尺寸的瓶瓶罐罐，實用性增加不少。其他的改變只有開了才知道。

據原廠資料顯示，開車疲勞的原因與車輛底盤設定有關，尤其車輛在彎道、顛簸路面上時會產生許多晃動，乘客會不自覺使用肩頸的肌肉來準備對應預期的衝擊，一旦衝擊的程度和時間超乎預期，人體肌肉就需要有更多的拉撐，久而久之即產生疲勞，讓人覺得不舒適。

新款車前後彈簧和減震筒都經過強化，對於重量分布的改變有更佳的反應，工程師同時透過縮小前穩定桿的尺寸來改善車輛對轉向操作的反應，優化之後的電子輔助方向盤能與實際車輛的反應更匹配。簡單說，MAZDA CX-3更強化的抑震能力就像是訓練強健的雙腿，搭配全新研發的新輪胎，就是更合腳的運動鞋。

新增MRCC系統

整體乘座舒適性的改變有多大？廠方的測試數據顯示，衝擊產生時加速度的峰值可減少3.5％；衝擊輸入後結束震動的時間可減少22％；100-0km/h的煞車距離可縮短約1m。

MAZDA CX-3另一亮點配備是新增MRCC全速域主動車距控制巡航系統，MRCC可於時速0～145km/h範圍內作動，在走走停停的塞車路況中更能配合車陣移動，會依駕駛者的設定自動跟上前車，有效降低駕駛負擔並降低事故機率；BSM附RCTA功能則會偵測車後50m的左右後視鏡視野盲點區域，能有效協助駕駛降低轉彎及變換車道產生的危險。

(中國時報)