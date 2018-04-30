試車報告－BMW X3 xDrive20i

BMW X3 xDrive20i車頭大型水箱護罩與進氣壩與18吋輪圈，散發運動休旅車特有的陽剛氣息。（陳大任攝）

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中國時報
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跑車式多功能真皮方向盤附換檔撥片。（陳大任攝）
中控台布局簡明，上方螢幕資訊豐富。（陳大任攝）
排檔桿左方為運動模式、經濟模式切換。（陳大任攝）
後座椅乘座頗為舒適，中央扶手附置杯架。（陳大任攝）
車門把有照明外，前輪後方還有照地燈。（陳大任攝）

BMW X3去年推出大改款，從入門款xDrive20i、xDrive20d運動版、xDrive30i運動版、xDrive30i豪華運動版及首度出現的M40i性能版，價格自229萬元起至358萬元，價差超過百萬元，但入門款真的很陽春嗎？其實一點也不。

xDrive20i配置2.0L汽油引擎，具備184hp/290Nm最大動力輸出，0-100km/h加速可在8.3秒達成；雖與M Performance M40i的4.8秒相差甚遠，但以日常代步或是假日出遊的用途來說，已能相當稱職，若切換至SPORT模式，還是可以體驗一下運動休旅的魅力。

如果比較一下規配表，除了引擎動力的不同外，許多該有的配備xDrive20i都有，例如主動防撞輔助系統與行人偵測、盲點偵測、車道偏離警示、後方車流警示、後方防追撞警示等功能，智能遠端遙控、線上生活資訊也能更貼近年輕車主的需求；至於抬頭顯示器、360環景輔助攝影或遠端3D監控，再視需求選配即可。

(中國時報)

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