大佛拈花 2018地球心靈文化節－和解台灣 由你我做起

2018年04月30日 04:10 中國時報 許勝雄（金仁寶集團總裁）

〈大佛拈花-和平地球運動〉活動遍布全球，圖為雲岡石窟大佛前，眾人拉開和平地球布條。圖片提供／台灣覺性地球協會

龔詠涵和蔡依慈母女，在三月美朝關係緊張之際，特別到青瓦台及大漢門前拉和平地球布條。圖片提供／台灣覺性地球協會

許勝雄呼籲消弭對立，從看見你我彼此的美好開始。圖片提供／台灣覺性地球協會

大佛拈花2018地球心靈文化節

這個社會不是烏托邦，但還是有善性的一面存在，「和解台灣，和平地球」是大家應該共同努力追求的目標，由你我做起，改變台灣，進而影響全世界。

我一直在談台灣的人民非常善良，且寧願自己吃點虧也不要讓別人不方便；人與人之間相互信賴，願意為了理想共同努力打拚；只是曾幾何時，我們在內外部環境劇烈變動下，築起了彼此的高牆，變得越來越冷漠與疏離。而且不只台灣，我們可以看到國際上的各種對立、武裝威脅、恐怖活動與貿易保護等等，這一切都讓有些人更自私的站在自己的角度處理事情。我們可以看見，保護主義正在重新抬頭，「什麼什麼優先」的政治口號充斥著某些國家，更糟的是連人民也認同這種取向，這樣的集體意識下，整個未來恐將會有更多的爭端。

洪啟嵩老師為了紀念2001年被阿富汗塔利班政權炸毀的大佛，特地將它以繪畫的方式重新公諸於世。這幅破世界紀錄的畫作有166公尺高，72.5公尺寬，顏料採用無毒害的天然顏料，用掉了大約整座游泳池的量；耗費了幾千萬家產，歷經4年半，才使得這幅重達5噸的驚世鉅作問世。洪老師希望藉此作品紀念被炸毀的大佛，也撫慰這個紛亂世代的人心，更期望能喚醒人們的善念，促進社會的和解。洪老師的諸位好友有感其慈悲心，特籌組推動委員會來協助他完成他的夢想。

為了深入瞭解兩尊佛像所代表的意義，我特別去查了一下它的淵源，巴米揚大佛坐落在阿富汗巴米揚谷內，其發音源於波斯文，共有兩座，其中較大的是男性，名字為Salsal，其意義為「宇宙之光」；較小者是女性，名為Shamana，意味著「王之母」，二者象徵著世界的起源與兩種性別的調和。長期研究巴米揚文化的作家Amol Titus，認為兩尊佛像正透過彼此的對話，解釋著人類不可名狀的情緒、唯物主義、儀式主義、教條文化、內疚感、憤怒等種種思維的背後成因，而所有的因果，都在佛的對話中得到和解。以上，都彰顯了這兩尊佛像的世界和解意涵，可以忠實的印證本活動的主要訴求。

ㄧ、試著看見世界的美好

在佛家法說中有名為「大圓鏡智」一說，其點出凡人常為事情表象所蒙蔽，我們的五感接受太多雜訊，蒙蔽原本清明之智。我們所見的世界，就如同一面鏡子，反射著我們所想，如果認為世界為惡，就會容易看見世界充滿紛爭的一面，進而強化原本對世界的認知；相反的，如果認為世界為善，就會多看見世界美好的一面。我相信世界本就善惡並存，我們應該培養如佛家所談之「大圓鏡智」，看透本質，然後引導世界朝我們想要的方向發展。我認為，世界和平的基礎，要先讓多數人能從「善」的一面看世界，多看見世界的美好。

當下的台灣，或許你我都有些許不滿意，但是台灣這塊土地，仍有許多美好的事物。大陸媒體曾說「台灣最美的風景是人」；我們的服務意識，讓旅客在沒有豪華裝飾的路邊小店中，依然可以有難忘的親切體驗。我們的公民道德涵養，讓我在諸多擁擠場合，依然可以井然有序的排隊與禮讓需要幫助的人。最重要的，我們樂於助人的心並沒有因冷漠而消逝，日本311大地震、大陸汶川地震、高雄氣爆到台南維冠金龍大樓倒塌事故，每次災難的賑災捐款中，可以看見這個社會不吝伸出援手的熱情，這些都是我們不可視而不見的美好。我希望消弭對立，可以從看見你我彼此的美好開始，才不會將其他人都視為「敵人」，進而放下對立與成見。

二、回歸善性，多一點信任與關懷

當我們在心態開始改變之後，進一步，我期望各位能付諸行動。快節奏的生活步調和不穩定的社會氛圍，讓我們情緒處於「緊張」的狀態，再加上詐騙與社會危安事件的層出不窮，我們每個人都幾乎有被害妄想症，留下手機資料就怕哪天被詐騙、路邊看到要幫忙的人，擔心被構陷成加害人……我們小心翼翼的避免自己受到侵害的同時，也豎立起人與人的隔閡；我們不敢付諸行動是因為不曉得自己的付出會不會成空，或是帶來其他負面效應。

要改變這樣的心態，要從對社會的觀點改變做起，我們幾乎都是用「性惡」的眼光來看待社會，我並沒有要大家相信這個社會是個烏托邦，只想提醒，社會還有善性的一面存在，還是有像陳樹菊女士一樣在奉獻的人，不要因為性惡的聲音被放大，掩蓋了善性的存在。

我想呼籲大家，試著在能力範圍內，在就算被騙也沒有傷害的前提下，每天做一件事情來幫助別人，那怕是讓座、撿垃圾，慢慢試著找尋這個社會的善性，當每個人都如此，我們就慢慢的會增加互信，而人和人之間也才會真正走入和解，由你我做起，改變台灣；由台灣出發，進而影響全世界。

「和解台灣，和平地球」是不容易達成的事情，但仍舊是大家應該共同努力追求的目標，每個人都有責任去關心它、重視它，讓您我一起為台灣祈福，為世界祈福。

(中國時報)